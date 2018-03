Kanzlerin Merkel wundert sich, dass die Vorstandsbezüge bei VW trotz Dieselkrise steigen. Kein Führungsinstrument richtet so viel Schaden an wie der individuelle Bonus. Es ist Zeit für sozialverträgliche Anreizsysteme.

Das Klischee hat sich tief in die Köpfe der Deutschen eingebrannt. Investmentbanker stehen auf Koks, Champagner und Gel im Haar.

Sie sprechen Macho-Dialekt, spielen Golf und halten sich für die Masters of the Universe. Sie gehen die fahrlässigsten Finanzwetten ein, um am Ende des Jahres ihre variable Vergütung noch höher zu schrauben - egal, ob die Bank daran zwei Jahre später zugrunde geht. Hauptsache, der neue Lamborghini steht pünktlich in der Garage.

Branchenveteranen wie Deutsche-Bank-Chef John Cryan kennen dieses Klischee - und wissen auch, dass es ebenso plump wie wahr ist. Zumindest war es das bis vor zehn Jahren, als die Finanzkrise über die Welt hineinbrach. Bonusgesteuerte Zocker verkauften rund um den Globus hübsch verpackte US-Ramschhypotheken - bis die Blase platzte.

Es war der Moment, als das Wort Bonus zum Unwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...