Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re will nach dem katastrophenreichen Jahr 2017 wieder in höhere Gewinnregionen zurückkehren. Wie der Rückversicherungskonzern anlässlich seiner Bilanzkonferenz mitteilte, rechnet er für 2018 mit einem Konzerngewinn von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro. Die schadensreichen Wirbelstürme in Nordamerika und Erdbeben in Mexiko haben dem DAX-Konzern im Vorjahr einen erheblichen Gewinneinbruch beschert.

Bei Vorlage der vorläufigen Zahlen im Februar hatte Finanzvorstand Jörg Schneider bereits angedeutet, dass der Gewinnausblick auf dem für 2017 ursprünglich erwarteten Niveau von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro oder etwas darüber liegen würde.

Die Munich Re hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch auf 375 Millionen Euro nach Steuern und Dritten von 2,6 Milliarden im Vorjahr erlitten. 2017 war eines der teuersten Jahre aller Zeiten für die Versicherungsbranche insgesamt und die Rückversicherer im Besonderen. Der Weltmarktführer Munich Re verbuchte eine Großschadensbelastung von 4,3 Milliarden Euro, allein 2,7 Milliarden entfielen auf die drei Hurrikane Harvey, Irma und Maria, die verheerende Schäden in der Karibik und an den Küsten der USA anrichteten.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.