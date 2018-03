Die britische Investmentbank Barclays hat Lloyds mit "Overweight" und einem Kursziel von 90 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Bei den britischen Großbanken dürften die Nettozinsspannen im Heimatland positiv überraschen, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der damit einhergehende Rückenwind für den Gewinn je Aktie sei noch nicht zur Gänze in den Kursen berücksichtigt. Lloyds sei nun sein "Top-Pick" in der Branche./la/tos Datum der Analyse: 14.03.2018

ISIN: GB0008706128