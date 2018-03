Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Für die Deutsche Lufthansa läuft es derzeit richtig gut. Die Fluggesellschaft hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt, soviel hat Konzernchef Carsten Spohr bereits verraten. Nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin will Lufthansa 2018 rasant wachsen und gibt sich nach 30 Jahren einen neuen, moderneren Markenauftritt. Insgesamt mehr als 60 Maschinen hat der DAX-Konzern aus der Insolvenzmasse erhalten und will sein Personal kräftig aufstocken: mit mehr als 8.000 zusätzlichen Stellen plant die Deutsche Lufthansa AG, die Hälfte davon Flugbegleiter bei den Konzern-Airlines. Ihre lange schwelenden Tarifkonflikte mit den Gewerkschaften haben die beiden Sparten Lufthansa Passage und Eurowings im Herbst beigelegt. Auch die Bodenmitarbeiter von Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik und LSG Sky Chefs haben im Februar einen neuen Tarifvertrag erhalten. Dafür schwelt nun ein Tarifstreit bei der Tochter Austrian Airlines in Wien. Wenn die Deutsche Lufthansa am Donnerstag ihre Zahlen vorlegt, achten Investoren auf Aussagen zur Entwicklung des Wettbewerbs in Europa, zu einer möglichen Übernahme von Teilen der maroden italienischen Fluggesellschaft Alitalia und zur Kostenentwicklung.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 9.051 +16% 3 7.790 EBIT k.A. -- -- -55 EBIT bereinigt 762 +915% 3 75 Ergebnis nach Steuern/Dritten 149 -- 3 -75 Ergebnis je Aktie 0,23 -- 3 -0,17

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München)

07:30 DE/Munich Re, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK in München)

07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis

07:50 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1Q

08:00 LU/Senvion SA, Jahresergebnis

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis

10:00 DE/Audi AG, Jahres-PK

10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK

DIVIDENDENABSCHLAG

Mevis Medical Sol. 0,95 EUR Roche 8,30 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,8 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: +15,0 zuvor: +13,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 231.000 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 Auktion 4,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Gesamtvolumen von 4,5 bis 5,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2021 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Gesamtvolumen von 6,5 bis 7 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion 2,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2028 Auktion 1,80-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.755,00 0,04 Nikkei-225 21.803,95 0,12 Schanghai-Composite 3.281,58 -0,30 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.237,74 0,14 DAX-Future 12.261,00 0,88 XDAX 12.256,66 0,88 MDAX 25.682,60 -0,71 TecDAX 2.679,00 -0,57 EuroStoxx50 3.390,98 -0,19 Stoxx50 2.986,87 -0,20 Dow-Jones 24.758,12 -1,00 S&P-500-Index 2.749,48 -0,57 Nasdaq-Comp. 7.496,81 -0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,86% +27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit gut behaupteten Kursen an den Börsen rechnen Händler. "Die schwachen Vorlagen der Wall Street sind eingepreist", sagt ein Marktteilnehmer. Das zeige sich auch an den asiatischen Börsen, die nach anfänglichen Verlusten kaum verändert tendieren. Weil die US-Zehnjahresrendite am Morgen auf den tiefsten Stand seit über einem Monat fällt, sehen Händler bei so genannten Bond-Proxies eine Erholungschance. Sie verweisen auf Versorgerwerte sowie auf die Sektoren Dinge des täglichen Bedarfs oder Pharma: "Die Titel sind überverkauft, man hat den Eindruck, hier sind schon die Zinserhöhungen der kommenden drei Jahre eingearbeitet", sagt ein Händler. Schwach sind dagegen die Vorlagen für Transportwerte, die weiter unter der Furcht vor einem Handelskrieg leiden. Geprägt werden dürfte der Handel auch vom nahenden großen Eurex-Verfall am Freitag. Von der Optionsseite lasse sich nur sagen, dass der DAX zwischen 12.000 und 12.500 bleiben werde, heißt es. Aus technischer Sicht gilt der DAX bei 12.150 Punkten als unterstützt, einen ersten Widerstand sehen Händler bei 12.460 Punkten.

Rückblick: Knapp behauptet - Stabilisierungsansätze an den Aktienmärkten versandeten, nachdem die US-Börsen anfängliche Gewinne nicht gehalten und ins Minus gedreht hatten. In Europa stachen neben den weiter erholten Rohstoffwerten die Versicherungstitel positiv heraus. Ihr Index stieg um 0,4 Prozent, gestützt von Prudential, die mit Berichten um eine Aufspaltung des Konzerns 5,1 Prozent gewannen. Der Index der Rohstoff-Aktien stieg um 1,1 Prozent. Hier verbuchten erneut Glencore überdurchschnittliche Gewinne. Hochtief verteuerten sich mit der Entwicklung um um den spanischen Autobahnbetreiber Abertis um 5 Prozent. "Hochtief kommt wohl günstig weg", so ein Händler. Das Unternehmen werde in die Übernahme von Abertis viel weniger Geld stecken als bisher erwartet, da es zu einem gemeinsamen Gebot von ACS, Atlantia und Hochtief kommt. Positiv wurde auch bewertet, dass sich Atlantia nun direkt an Hochtief beteiligt. ACS gewannen 8 Prozent. Atlantia gaben 2,5 Prozent ab. Abertis schlossen gut behauptet. Inditex gewannen nach Zahlenvorlage 3,8 Prozent. Liberum hatte von einer guten Einstiegsgelegenheit gesprochen, der Gewinn liege im Rahmen der Erwartungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Star des Tages waren Adidas, die nach neuen Geschäftszahlen 11,2 Prozent gewannen. Positiv bewertete der Markt neben den Geschäftszahlen auch den Ausblick des Unternehmens und den geplanten Aktienrückkauf. RWE profitierten mit einem Plus von 4,4 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Merrill Lynch. Bei VW (plus 1,4 Prozent) verwiesen Händler auf die günstigen Perspektiven für die Kernmarke. Von einem "Coup" war mit Blick auf den Milliardenauftrag aus Australien für Rheinmetall (plus 2,5 Prozent) die Rede. Die Regierung in Canberra wählte den Rüstungskonzern für den Bau einer Flotte von 200 Boxer-Panzerfahrzeugen aus. Damit setzte sich Rheinmetall überraschend gegen britische Konkurrenz durch. Bei Brenntag (minus 5 Prozent) war der Gewinn zuletzt deutlich langsamer gewachsen als der Umsatz. Bei Symrise (minus 5,2 Prozent) störte vor allem ein schwächerer Ausblick auf 2018. Axel Springer litten mit einem Minus von 7,3 Prozent unter einer Abstufung durch Berenberg.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt eher ruhigen Umfeld profitierten Deutsche Rohstoff nach Aussage eines Händlers von den Jahreszahlen. Die Aktie rückte bei einigem Umsatz um 2,2 Prozent vor.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Sorgen wegen eines Handelskriegs zwischen den USA und ihren Handelspartnern hat die Wall Street belastet. Vor allem Industrie- und Rohstoffwerte litten unter der Gefahr, dass sich weltweit eine protektionistische Politik durchsetzen könnte. Richtungsweisend für den Handel waren zunächst die Einzelhandelsumsätze für Februar. Ein Analyst meinte, die Daten seien leicht enttäuschend ausgefallen, allerdings lägen sie ohne Autos und Benzin im Rahmen des Erwarteten. Letztlich zeigten sie keine Verlagsamung der Wirtschaft und besänftigten überdies die schwelenden Inflationsängste. Hierzu trugen auch die Erzeugerpreise bei. Bei den Einzelwerten standen Boeing den dritten Tag in Folge massiv unter Druck. Hauptgrund für die aktuellen Verluste sind die Sorgen wegen der von US-Präsident Trump geplanten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Dagegen rückten Ford um 2,2 Prozent vor, nachdem Morgan Stanley hat die Aktie um zwei Stufen auf "Overweight" erhöht hatte. United Continental fielen um 2,6 Prozent, belastet vom Tod eines Hundes. Ein Flugbegleiter hatte das Tier während eines Flugs in ein Handgepäckfach gesperrt, wo es verendet war.

