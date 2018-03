Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im vergangenen Jahr das beste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte erzielt und ist auch in das neue Jahr gut gestartet. Aktionäre sollen an der guten Entwicklung in Form einer höheren Dividende teilhaben. Je Aktie sollen sie 80 Cent für das Jahr 2017 erhalten - eine Steigerung um 14 Prozent. Das würde einem Ausschüttungsvolumen von rund 73,2 Millionen Euro entsprechen.

Im Gesamtjahr 2017 setzte Lanxess mit 9,66 Milliarden Euro 25,5 Prozent mehr um als im Vorjahr. Das EBITDA vor Sondereinflüssen markierte mit 1,29 Milliarden (Vorjahr 995 Millionen) Euro einen Rekord. Das bislang höchste operative Ergebnis hatte Lanxess im Jahr 2012 mit rund 1,2 Milliarden Euro erzielt. Lanxess selbst hatte für das vergangene Jahr ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 1,25 bis 1,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Wesentliche Gründe für den EBITDA-Ergebnisanstieg waren höhere Absatzmengen in allen Segmenten sowie der Beitrag der Chemtura-Geschäfte. Chemtura ist mit 2,4 Milliarden Euro der bislang größte Zukauf der Unternehmensgeschichte, mit der der MDAX-Konzern sein Additive-Portfolio deutlich ausgebaut hat. Den Zukauf des US-Chemiekonzerns hatte Lanxess Ende April abgeschlossen. Seither berichtet der Konzern in neuer Konzernstruktur über fünf Segmente mit insgesamt zwölf Geschäftsbereichen.

Unterm Strich verdiente Lanxess 87 Millionen Euro nach 192 Millionen vor einem Jahr. Verantwortlich für diesen Rückgang sind einmalige Sonderaufwendungen vor allem für die Chemtura-Integration und die Konsolidierung von Produktionsnetzwerken und Wertschöpfungsketten sowie eine Einmalbelastung aus der US-Steuerreform. Bereinigt um diese Sondereinflüsse legte das Konzernergebnis um 53,9 Prozent auf 379 Millionen Euro zu. Lanxess hatte bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt, infolge der Steuerreform in den USA im vierten Quartal mit einem einmaligen Sonderaufwand von rund 50 Millionen Euro zu rechnen, der das Nettoergebnis entsprechend schmälert.

Wie Lanxess weiter mitteilte, wird das Kautschuk-Joint-Venture Arlanxeo ab dem zweiten Quartal als nicht-fortgeführtes Geschäft ausgewiesen. Für die übrigen vier Segmente Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals und Engineering Materials, die unter dem Begriff "New Lanxess" zusammengefasst werden, erwartet Lanxess in diesem Jahr eine leichte Steigerung beim EBITDA vor Sondereinflüssen. Im vergangenen Jahr lag diese Kennziffer ohne Berücksichtigung von Arlanxeo bei 925 Millionen Euro. Eine konkretere Ergebnisprognose will Lanxess bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal am 4. Mai nennen.

