Bern - Die in der Clientis-Gruppe zusammengeschlossenen 15 Regionalbanken haben im vergangenen Jahr mehr Gewinn erzielt. In ihrem Kerngeschäft Hypotheken sind sie stärker als der Markt gewachsen. Im laufenden Jahr will die Gruppe als Ganzes zudem zusätzliches Geschäftsvolumen gewinnen.

Der Konzerngewinn stieg im Berichtsjahr 2017 um 12% auf 70,7 Mio CHF. Die Gewinnzunahme basiere dabei auf Mehrerträgen in allen Geschäftsfeldern sowie auf Sondereffekten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Sondereffekt (ausserordentlicher Ertrag von 7 Mio) stammt aus dem Ende 2017 aufgelösten RBA-Hilfsfonds. Der gesamte Betriebserfolg (Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft) nahm um 3,7% auf 216 Mio CHF zu, wobei der Netto-Zinserfolg als mit Abstand wichtigster Ertragspfeiler um 1,9% auf 169 Mio zulegte. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ...

