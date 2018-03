15.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Vonovia (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Vonovia SE schließt die ursprüngliche Annahmefrist für das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Buwog erfolgreich ab. Die für den Vollzug des Übernahmeangebots notwendige Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie wurde bereits am 12. März 2018 überschritten. Auch die weiteren Vollzugsbedingungen sind allesamt bereits eingetreten. Bis zum Ende der ursprünglichen Annahmefrist wurden 82.844.967 Stück Buwog Aktien zum Verkauf angedient; dies entspricht...

