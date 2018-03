Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 65 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Symrise die Analysten-Erwartungen an die Margen-Entwicklung verfehlt habe, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies früher oft durch Umsatzwachstum kompensiert worden. Dieses Mal sei das organische Wachstum auch schwächer als erwartet gewesen. Wegen seiner gesenkten Aussichten für das operative Ergebnis (Ebitda) reduzierte der Experte das Kursziel leicht./stk/ck

Datum der Analyse: 15.03.2018

