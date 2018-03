Der italienische Versicherer Generali hat im vergangenen Jahr trotz der Belastungen aus Naturkatastrophen etwas mehr Geld verdient als am Markt erwartet. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg um 1,4 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Triest mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf rund 2 Milliarden Euro kalkuliert. Die Dividende soll um 5 Cent auf 0,85 Euro je Aktie erhöht werden.

Schlechter lief es bei dem Allianz-Rivalen vor allem im Schaden-Unfall-Geschäft, der operative Gewinn ging wegen hoher Schäden durch die US-Hurrikansaison sowie Stürme in Europa zurück. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 92,8 Prozent, lag aber damit etwas besser als gedacht. Die Quote gibt an, wie viel ein Versicherer von den eingesammelten Prämien für Schäden und Verwaltung ausgibt - ein niedrigerer Wert ist besser. Das operative Ergebnis insgesamt kletterte dank Kostensenkungen um 2,3 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.

Neben den Katastrophenschäden belastete auch der Verkauf des Niederlande-Geschäfts mit einem Buchverlust. Besser lief es hingegen trotz geringerer Prämien im Lebensversicherungsgeschäft, weil die Anlagen am Kapitalmarkt mehr abwarfen. In Deutschland prüft der Konzern derzeit, das Geschäft zu verkaufen und die Verwaltung von Lebensversicherungsverträgen in andere Hände zu geben. Im November will Vorstandschef Philippe Donnet eine neue Strategie bekanntgeben./men/nas/das

