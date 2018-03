Der Euro schwankt gegenüber dem Dollar zwischen Gewinn und Verlust, während der EUR/USD darum kämpft die 1,2380 zu überwinden. EUR/USD achtet auf US Daten Das Paar notiert am oberen Ende seiner jüngsten Range, aber versuche die 1,2400 nachhaltig zu überwinden werden durch das Double-Top im Bereich der 1,2450 verhindert. Der Euro geriet am Mittwoch ...

