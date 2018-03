DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der insolvente Spielwarenhändler Toys 'R' Us steht offenbar endgültig vor dem Aus. Die US-Spielwarenkette beantragte beim zuständigen Insolvenzgericht die Abwicklung seines US-Geschäfts einschließlich der Schließung sämtlicher 735 Filialen in den USA und Puerto Rico. Weitere Details will das Unternehmen in Kürze bekannt geben. Die Geschäfte in Kanada, Asien und Zentraleuropa - darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz - sollen offenbar zunächst fortgeführt und die eingeleiteten Restrukturierungs- und Verkaufsprozesse fortgesetzt werden. Toys 'R' Us hatte vergangenen September Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts angemeldet. Der Konzern aus Wayne im US-Bundesstaat New Jersey hatte ursprünglich eine Umschuldung seiner Verbindlichkeiten angestrebt, um als Spielzeughändler weiter bestehen zu können.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,8 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: +15,0 zuvor: +13,1 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 231.000 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.755,00 +0,04% Nikkei-225 21.803,95 +0,12% Hang-Seng-Index 31.441,91 +0,02% Kospi 2.492,38 +0,25% Shanghai-Composite 3.281,24 -0,31% S&P/ASX 200 5.920,80 -0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Sorgen vor einem drohenden Handelskrieg drücken am Donnerstag an den Aktienmärkten in Asien weiter auf das Sentiment. Allerdings können sich einzelne Börsen, wie Tokio und Hongkong, von deutlicheren Verlusten erholen und schaffen zwischenzeitlich sogar den Sprung ins Plus. Doch die Zurückhaltung überwiegt. Der Nikkei-225 schloss mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 21.804 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch 1 Prozent im Minus gelegen hatte. Zunächst hatten die schwachen Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge nach unten gegangen war, die Kurse belastet. Für die Erholung von den Tagestiefs in Tokio verwiesen Teilnehmer auf einen zwischenzeitlich nachgebenden Yen. Der Dollar kletterte in der Spitze auf 106,32 Yen, und lag zum Handelsende bei 106,00 Yen. Die schon seit Tagen schwelenden Befürchtungen vor einem globalen Handelskrieg nehmen in den Augen der Investoren immer konkretere Formen. Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Vorwoche Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hat und auch mit solchen Schritten für den Import von Autos droht, hat sich nun auch das US-Handelsministerium zu Wort gemeldet. So sollen US-Unternehmen, die versuchen, Zölle auf ihre Import-Lieferungen zu vermeiden, mit hohen Hürden konfrontiert werden. Es bestehen auch Befürchtungen, dass die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China unter Druck geraten könnten. Mit Gewinnen zeigten sich chinesische Versicherungswerte. Sie hatten mit der geplanten Fusion der Regulierungsbehörden für den Banken- und den Versicherungssektor zur Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) zuletzt unter Druck gestanden. Für die Aktie von Cathay Pacific geht es weiter nach oben. Die Fluggesellschaft hatte am Vortag überraschend einen Gewinn vermeldet, was vor allem an der positiven Entwicklung im Frachtbereich und bei Premium-Kunden gelegen hatte. Die Analysten von Jefferies haben in der Folge ihr Kursziel für die Aktie um 20 Prozent angehoben. Goldman Sachs nannte die Aussagen des Managements von Cathay "ermutigend" vor dem Hintergrund der Rendite-Entwicklung und der positiven Auswirkungen der Restrukturierung in diesem Jahr.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Sears Holdings ist im nachbörslichen Handel am Mittwoch kräftig gestiegen. Der Einzelhändler überzeugte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Gewinn von 182 Millionen Dollar. Sears profitierte dabei von einer positiven Auswirkung der US-Steuerreform in Höhe von 470 Millionen Dollar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 607 Millionen Dollar verzeichnet. Sears hatte für das vierte Quartal mit einem Verlust zwischen 200 und 300 Millionen Dollar gerechnet. Der Umsatz ging dagegen auf 4,38 Milliarden Dollar von 6,05 Milliarden Dollar im Vorjahr zurück. Die Sears-Aktie kletterte auf nasdaq.com um 8,7 Prozent auf 2,63 Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Titel über 70 Prozent eingebüßt, während es für den S&P-500 im gleichen Zeitraum um 16 Prozent nach oben gegangen war. Supervalu schnellten um 8,5 Prozent auf 17,03 Dollar nach oben. Hier sorgte für Kursfantasie, dass die Einzelhandelskette im Zuge der Fokussierung auf den Großhandel 21 seiner insgesamt 38 Filialen Farm Fresh Food & Pharmacy für 43 Millionen Dollar an Drogerieketten wie Harris Teeter, The Kroger und Food Lion verkauft. Über den Verkauf der restlichen Filialen verhandelt Supervalu noch.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.758,12 -1,00 -248,91 0,16 S&P-500 2.749,49 -0,57 -15,82 2,84 Nasdaq-Comp. 7.496,81 -0,19 -14,20 8,60 Nasdaq-100 7.040,98 -0,08 -5,53 10,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 828 Mio 779 Mio Gewinner 1.247 1.198 Verlierer 1.703 1.771 Unverändert 120 98

Schwächer - Die Sorgen wegen eines Handelskriegs zwischen den USA und ihren Handelspartnern hat am Mittwoch die Wall Street belastet. Vor allem Industrie- und Rohstoffwerte litten unter der Gefahr, dass sich weltweit eine protektionistische Politik durchsetzen könnte. Richtungsweisend für den Handel waren zunächst die Einzelhandelsumsätze für Februar. Chefmarktstratege Art Hogan von Wunderlich Securities meinte, die Daten seien leicht enttäuschend ausgefallen, allerdings lägen sie ohne Autos und Benzin im Rahmen des Erwarteten. Letztlich zeigten sie keine Verlagsamung der Wirtschaft und besänftigten überdies die schwelenden Inflationsängste. Hierzu trugen auch die Erzeugerpreise bei. Bei den Einzelwerten stand die Boeing-Aktie den dritten Tag in Folge massiv unter Druck. Hauptgrund für die aktuellen Verluste sind die Sorgen wegen der von US-Präsident Donald Trump geplanten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium. Dagegen rückten Ford um 2,2 Prozent vor, nachdem Morgan Stanley hat die Aktie um zwei Stufen auf "Overweight" erhöht hatte.United Continental fielen um 2,6 Prozent, belastet vom Tod eines Hundes. Ein Flugbegleiter hatte das Tier während eines Flugs von Houston nach New York in ein Handgepäckfach gesperrt, wo es verendet war.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,26 0,4 2,25 105,6 5 Jahre 2,61 -1,2 2,62 68,2 7 Jahre 2,75 -2,2 2,77 50,1 10 Jahre 2,82 -2,7 2,84 37,2 30 Jahre 3,05 -4,4 3,10 -1,2

Die Anleger stiegen zunehmend bei Anleihen ein, während sie Aktien verschmähten. Die Inflationsängste und die Sorgen wegen eines möglicherweise schärferen Fed-Kurses blieben gebannt. Eine Zinserhöhung kommenden Mittwoch ist ohnehin bereits eingepreist. Die Zehnjahresrendite fiel mit steigenden Notierungen um 3 Basispunkte auf 2,82 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2373 +0,0% 1,2369 1,2370 +3,0% EUR/JPY 131,19 -0,3% 131,53 131,90 -3,0% EUR/GBP 0,8851 -0,1% 0,8858 0,8869 -0,4% GBP/USD 1,3978 +0,1% 1,3964 1,3947 +3,4% USD/JPY 106,03 -0,3% 106,33 106,63 -5,8% USD/KRW 1065,07 +0,1% 1064,06 1063,49 -0,2% USD/CNY 6,3147 -0,1% 6,3180 6,3165 -3,0% USD/CNH 6,3105 +0,1% 6,3065 6,3139 -3,1% USD/HKD 7,8418 +0,0% 7,8405 7,8417 +0,4% AUD/USD 0,7868 -0,1% 0,7877 0,7880 +0,6% NZD/USD 0,7323 +0,1% 0,7314 0,7325 +3,2% Bitcoin BTC/USD 7.867,71 -5,0% 8.277,73 9.155,23 -31,24

Das Euro-Dollar-Paar zeigte sich wechselhaft, da es an eindeutigen Treibern fehlte. Am späten Abend notierte der Euro bei 1,2371 Dollar, wobei er im Tagesverlauf schon höher wie tiefer notiert hatte. Am Dienstag hatte der Greenback in Reaktion auf die politischen Störfeuer Donald Trumps nachgegeben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,02 60,96 +0,1% 0,06 +1,0% Brent/ICE 64,87 64,89 -0,0% -0,02 -1,5%

Beim Ölpreis kam es zu einem wechselhaften Auf und Ab, da die neuen Lagerbestandsdaten aus den USA kein klares Signal lieferten. Einerseits haben sich die Rohöl-Bestände unerwartet kräftig ausgeweitet, andererseits sind die Benzin- und Destillate-Bestände deutlich gesunken. Zum Settlement gewann das Barrel der US-Sorte WTI 0,4 Prozent auf 60,96 Dollar, Brent stieg in ähnlichem Umfang.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,02 1.323,85 +0,2% +2,18 +1,8% Silber (Spot) 16,55 16,54 +0,1% +0,01 -2,3% Platin (Spot) 962,00 961,35 +0,1% +0,65 +3,5% Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,1% +0,00 -4,7%

Gold gab leicht um 0,1 Prozent nach auf 1.326 Dollar je Feinunze. Mit der Suche nach "sicheren Häfen" legte das Edelmetall im asiatischen Handel zu. Zudem sind die Blicke auch schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen. Es wird mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet, was die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls weiter reduziert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

PANAMA-PAPERS

Die Kanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum der Enthüllungen durch die Panama Papers stand, stellt ihr Geschäft ein. Ende August hatte der Mitgründer Jürgen Mossack bereits eingeräumt, dass die Firma die meisten Auslandsbüros geschlossen habe.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will offenbar den konservativen Ökonomen und Fernsehmoderator Larry Kudlow zum neuen obersten Wirtschaftsberater im Weißen Haus ernennen. Der 70-Jährige soll demnach die Nachfolge von Gary Cohn antreten, der vor einer Woche seinen Rücktritt erklärt hatte. Cohn, ein überzeugter Befürworter des Freihandels, hatte mit dem Schritt die Konsequenz daraus gezogen, dass sein Widerstand gegen die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium vergebens gewesen war.

BEZIEHUNGEN RUSSLAND-GROßBRITANNIEN

Eiszeit zwischen London und Moskau: Als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury hat die britische Regierung Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland verhängt, das umgehend Gegensanktionen ankündigte. Premierministerin Theresa May gab bekannt, dass die bilateralen Kontakte zu Moskau auf Eis gelegt und 23 russische Diplomaten ausgewiesen würden. Russland sprach von einer "Provokation", auf die es in Kürze reagieren werde. "Der russische Staat ist des versuchten Mordes schuldig", sagte May.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

BIP 4Q sb +0,6% (PROG: +0,8%) gg Vorquartal

BIP 4Q +2,9% (PROG: +3,1%) gg Vorjahr

