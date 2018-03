Snap (WKN:A2DLMS) -CEO Evan Spiegel hat für seine Mitarbeiter eine hohe Messlatte gelegt: ein profitables Jahr 2018.



Snap, das Unternehmen hinter der Social-Media- und Messaging-App Snapchat, verlor im vergangenen Jahr 720 Millionen US-Dollar an bereinigtem EBITDA. Das ist eine Steigerung des Verlusts gegenüber 2015 und 2016, als das Unternehmen 293 Millionen US-Dollar bzw. 459 Millionen US-Dollar verlor.



Aber Spiegel schickte vor einigen Monaten eine Unternehmensmitteilung heraus, in der er sein Ziel umriss, im Jahr 2018 die Renditezone zu erreichen, so The Information. Natürlich sollten die Anleger inzwischen wissen, dass sie alles, was Spiegel sagt, nicht für bare Münze nehmen sollten.



Twitter (WKN:A1W6XZ) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...