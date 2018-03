Auf Grund des Innogy-Deals könnte dem daran beteiligten Branchenriesen RWE in Zukunft ein Absinken der Kreditwürdigkeit bevorstehen.

Angesichts der geplanten Zerschlagung des Energiekonzerns Innogy droht dem daran beteiligten Branchenriesen RWE ein Absinken der Kreditwürdigkeit in den "Ramsch"-Bereich. Man prüfe eine Senkung des Ratings, teilte Moody's, eine der weltweit führenden Ratingagenturen, am Mittwochabend mit. Derzeit liegt das Rating bei "Baa3" - RWE gilt damit noch gerade so als für die sichere Geldanlage geeignet.

Die komplexe Innogy-Zerschlagung werde - sofern sie tatsächlich abgeschlossen wird - eine maßgebliche Veränderung des wirtschaftlichen und finanziellen Risikoprofils des Unternehmens bedeuten, hieß es zur Begründung. ...

