Gestoppte bzw. gedrehte Serien: WireCard -1,45% auf 101,6, davor 7 Tage im Plus (12,73% Zuwachs von 91,46 auf 103,1), Innogy 0% auf 38,89, davor 7 Tage im Plus (20,78% Zuwachs von 32,2 auf 38,89), Biofrontera -9,74% auf 6,49, davor 7 Tage im Plus (33,89% Zuwachs von 5,37 auf 7,19), OTE -0,52% auf 11,45, davor 6 Tage im Plus (5,6% Zuwachs von 10,9 auf 11,51), Gilead Sciences-0,76% auf 81,1, davor 6 Tage im Plus (4,88% Zuwachs von 77,92 auf 81,72), Celesio -1,49% auf 26,4, davor 6 Tage ohne Veränderung , Merck Co. -1,03% auf 54,8, davor 5 Tage im Plus (1,97% Zuwachs von 54,3 auf 55,37), Garmin -2,43% auf 48,2, davor 4 Tage im Plus (4,22% Zuwachs von 47,4 auf 49,4), Nikkei +0,12% auf 21803,9, davor 4 Tage im Plus (3,37% Zuwachs von 21252,7 auf 21968,1), HANG SENG -0,53% auf 31435,...

