FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ist 2017 deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts ging sie gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Prozent zurück. Damit war die Zahl der genehmigten Wohnungen erstmals seit 2008 niedriger als im Vorjahr. Von 2008 bis 2016 waren die Zahlen kontinuierlich gestiegen. Insgesamt wurde 2017 der Bau von 348.100 Wohnungen genehmigt. Darunter fallen alle Genehmigungen für Baumaßnahmen zur Erstellung neuer sowie an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden.

Die Zahl der Baugenehmigungen von Neubauwohnungen in Wohngebäuden nahm um 5,0 Prozent ab, und die von Wohnungen in Einfamilienhäusern um ebenfalls 5,0 Prozent, während die von Wohnungen in Zweifamilienhäusern um 2,7 Prozent sank. Die Zahl der Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser blieb nahezu unverändert. Stark gesunken ist die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen (minus 41 Prozent). Dazu zählen unter anderem Flüchtlingsunterkünfte.

March 15, 2018

