Limelight Networks, Inc. (NASDAQ: LLNW), ein weltweit führender Anbieter für Digital Content Delivery, hat heute die Erweiterung seiner Video Delivery Services um eine integrierte DRM-Lösung (Digital Rights Management) angekündigt, die die Verschlüsselung und Auslieferung der Inhalte in allen gängigen DRM-Formaten vereinfacht und gleichzeitig die Kosten für die Verwaltung und Speicherung der verschlüsselten Inhalte deutlich senkt.

Die Einnahmeeinbußen durch Online-Piraterie werden sich von 2016 bis 2022 auf 51,6 Milliarden Dollar verdoppeln1. Die neue Lösung Multi-DRM On the Fly von Limelight macht es Content-Anbieter so einfach wie nie zuvor, verlässlich zu kontrollieren, was der Endnutzer mit Video- oder Audio-Streams tun kann beispielsweise teilen, aufzeichnen oder nur ansehen.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, bei denen der Kunde gezwungen ist, die Rolle eines Systemintegrators zu übernehmen, eigene Lizenzserver einzurichten und zu pflegen, beinhaltet Multi-DRM On the Fly von Limelight alle serverbasierten Services für Lizenzierung, Software und Implementierung, die für eine schnelle Bereitstellung erforderlich sind. In der Kombination aus Lizenzierung, Authentifizierung und Videospiel wird die Nutzung der digitalen Rechteverwaltung (DRM) zum Schutz wertvoller Online-Streaming-Media-Inhalte unglaublich einfach ohne komplexe Integration und ohne Verwaltung vielfacher Anbieter. Der Kunde erhält eine komplette, nahtlos in das Content Delivery Network (CDN) von Limelight integrierte DRM-Lösung mit vollem Support bei der Implementierung.

Mit Multi-DRM On the Fly von Limelight werden Video-on-Demand-Inhalte als einzelne Masterdatei gespeichert und automatisch mit dem DRM-Kodiersystem Google Widevine, Microsoft PlayReady oder Apple FairPlay im HLS- oder MPEG-DASH-Format verschlüsselt, ganz nach Wunsch des Zuschauers. Andere DRM-Lösungen setzen eine Vorverschlüsselung und die Speicherung in unterschiedlichen Streaming- und DRM-Formaten voraus. Durch die Kodierung und Verschlüsselung der Inhalte in Echtzeit ("on the fly") erfüllt Limelight die individuellen Geräteanforderungen des einzelnen Zuschauers und reduziert gleichzeitig den Kostenaufwand, da auf Vorverschlüsselung und Speicherung mehrerer verschiedener DRM- und Video-Formate verzichtet werden kann.

"Führende globale Content-Anbieter vertrauen auf Multi-Device Media Delivery (MMD) On-Demand (OD) von Limelight. MMD OD vereinfacht die Erstellung und Bereitstellung von Video-on-Demand-Inhalten durch automatisches Transmuxing der MP4-Dateien in Streaming-Media-Formate. Mit der Erweiterung von MMD OD um Multi-DRM-On-the-Fly-Funktionen fällt es sehr viel leichter, Ihre Inhalte zu schützen, ohne sich fragen zu müssen, welcher Browser, welches Gerät oder welche Plattform wohl verwendet werden könnte," erklärte Steve Miller-Jones, Bereichsleiter für Produktmanagement bei Limelight Networks. "Limelight konzentriert sich weiterhin darauf, seine Kunden bei der gewinnbringenden Bereitstellung ihrer Videoinhalte zu unterstützen. Dies gelingt durch vereinfachte Verwaltung der DRM-geschützten Inhalte und durch im Marktvergleich extrem niedriges Rebuffering der Videos."

Über Limelight

Limelight Networks ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet von Digital Content Delivery und versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Online-Zielgruppen durch sichere Verwaltung und weltweite, geräteunabhängige Bereitstellung digitaler Inhalte effizienter zu binden. Die Limelight Orchestrate Platform umfasst eine globale Infrastruktur mit vollintegrierten Funktionen und Services, mit deren Hilfe Sie alle Anforderungen an Ihre Content-Auslieferung perfekt bewältigen können. Die Orchestrate Platform bietet Lösungen für alle wichtigen Herausforderungen im Bereich Content-Auslieferung für einzigartige Digitalerlebnisse, überall auf der Welt. Nähere Informationen finden Sie auf www.limelight.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

1 Online-TV-Piracy-Forecasts Bericht November 2017

