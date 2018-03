Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re will den Konzerngewinn nicht nur im laufenden Jahr, sondern auch mittelfristig deutlich steigern. Wie der DAX-Konzern anlässlich seiner Bilanzpressekonferenz mitteilte, soll das Konzernergebnis 2020 rund 2,8 Milliarden Euro erreichen. 2018 wird eine Spanne von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro angepeilt.

Zum Anstieg beitragen sollen sowohl die Rückversicherung als auch der Erstversicherer Ergo in gleicher Höhe. In der Rückversicherung peilt der Marktführer mittelfristig ein Ergebnis von rund 2,3 Milliarden Euro an. 2018 sind 1,8 bis 2,2 Milliarden Euro vorgesehen. Erreichen will der Konzern dies unter anderem durch Wachstumsinitiativen und Kostensenkungen. Der Gewinn bei Ergo wird 2018 bei 250 bis 300 Millionen Euro gesehen, 2020 soll die einstige Problemtochter über eine halbe Milliarde Euro zum Konzerngewinn beitragen.

Die Munich Re hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen der außergewöhnlich hohen Schadensbelastung durch Wirbelstürme in Nordamerika einen Gewinneinbruch auf 375 Millionen Euro nach Steuern und Dritten von 2,6 Milliarden im Vorjahr verbucht.

Die Gewinne des Rückversicherungskonzerns erodieren seit Jahren, zuletzt gab es 2013 einen Anstieg des Nettoergebnisses. Das ist nicht etwa primär hohen Schadensbelastungen geschuldet, sondern Faktoren wie den niedrigen Zinsen und den unter Druck stehenden Preisen im Schaden-Rückversicherungsgeschäft. Außerdem hatte Munich Re mit Problemen bei der Erstversicherungstochter Ergo zu kämpfen, die nach und nach wieder in die Spur findet. Der seit knapp einem Jahr amtierende Vorstandschef Joachim Wenning hatte angekündigt, die Erosion zu stoppen und die Gewinne wieder zu steigern.

