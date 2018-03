Der deutsche Leitindex hat gestern einen eher ruhigen Handelstag erlebt. Für Euphorie sorgte lediglich die Bilanz von Adidas. Die Aktie legte daraufhin mehr als elf Prozent zu. Der DAX selber begnügte sich mit leihcten Gewinnen. Am Ende lag er bei 12.238 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1 Prozent bzw. 17 Punkten. Marktidee: BoeingDie Aktie von Boeing war gestern größter Verlierer im Dow Jones. Ohnehin befindet sich der Kurs seit dem Ende Februar markierten Allzeithoch im Korrekturmodus. In der bislang dreiwelligen Abwärtsbewegung rutschte die Boeing-Aktie unter mehrere wichtige charttechnische Marken.