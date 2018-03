ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Der Brent Öl-Preis hat seit Ende Januar gut 10% an Wert verloren. Ob die Talfahrt damit schon abgeschlossen ist und wie sich die durch US-Präsident Trump verabschiedeten Strafzölle u.a. auf Aluminium auswirken werden, erfahren Sie in der aktuellen Sendung vom Rohstoffexperten der Commerzbank, Eugen Weinberg.