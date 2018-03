Zürich (ots) - Die 15 Regionalbanken der Clientis Gruppe haben im

Geschäftsjahr 2017 den Konzerngewinn um 12% auf über CHF 70 Mio.

gesteigert. Sie erzielten damit ein Rekordergebnis. Praktisch alle

relevanten Kennzahlen wurden weiter verbessert. Der unter Clientis

Leitung durchgeführte grösste IT-Providerwechsel der letzten Jahre in

der Schweiz verlief für die 25 beteiligten Banken reibungslos.



«Das Jahr 2017 ist für unsere Gruppe ausserordentlich erfreulich

verlaufen», erklärte Andreas Buri, CEO der Clientis AG, dem

gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum. «Alle Clientis

Banken arbeiteten wiederum sehr erfolgreich, und mit unseren

zukunftsweisenden Projekten sind wir plangemäss unterwegs.»



Der Clientis Konzerngewinn nahm zum vierten Mal in Folge zu; seit

2013 wuchs er um markante 91% an. Die Gewinnzunahme 2017 auf CHF 70,7

Mio. basiert auf Mehrerträgen in allen Geschäftsfeldern sowie auf

Sondereffekten.



Die Clientis Banken steigerten den Netto-Zinserfolg, den mit

Abstand wichtigsten Ertragspfeiler, um 1,9% auf CHF 169 Mio. Der

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, der

namentlich den Wertschriftenhandel der Kunden abbildet, stieg dank

der günstigen Börsenentwicklung um 10% auf CHF 25 Mio. an. Der

gesamte Betriebserfolg (Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft)

nahm um 3,7% auf CHF 216 Mio. zu. Weil der Betriebserfolg stärker

anstieg als der Geschäftsaufwand (+1,7%), erhöhte sich die operative

Effizienz weiter. Dies zeigt sich auch in der Cost/Income Ratio

(Verhältnis von Aufwand und Ertrag), die sich zum dritten Mal in

Folge verbesserte und bei 61,6% liegt. Der Geschäftserfolg stieg um

3,9% auf CHF 70,3 Mio. An den unverändert 69 Standorten arbeiteten

622 Mitarbeitende in konstant 508 Vollzeitstellen.



Die letzte Rückzahlung aus dem Ende 2017 aufgelösten

RBA-Hilfsfonds erhöhte den ausserordentlichen Ertrag als Sondereffekt

um CHF 7 Mio. Die Clientis Gruppe wendete für Steuern über CHF 16

Mio. auf (+12%).



Risikoarmes Kreditportfolio



Die Bilanzsumme stieg 2017 um 3,5% auf CHF 14,5 Mrd. an. In ihrem

Kerngeschäft, den Hypothekarfinanzierungen, wuchsen die Clientis

Banken um 4,5% und damit stärker als der Gesamtmarkt - dies trotz

unverändert konservativer Finanzierungsgrundsätze. Ende Jahr waren

Hypotheken von CHF 11,8 Mrd. ausstehend. Die gesamten Ausleihungen an

die Kunden nahmen um 3,9% auf CHF 12,5 Mrd. zu. Das Kreditportfolio

ist unverändert risikoarm, sind doch 96% der Ausleihungen

hypothekarisch gedeckt (+1 Prozentpunkt). Die effektiven

Kreditverluste blieben mit 0,1 Promille der Ausleihungen marginal.



83% der Ausleihungen an die Kunden sind durch Kundengelder

gedeckt. Den Clientis Banken flossen 2017 trotz der tiefen Sparzinsen

neue Kundengelder von netto CHF 419 Mio. zu; der Bestand wuchs um

4,2% auf CHF 10,4 Mrd. an. Den Clientis Kunden wurden nach wie vor

keine Negativzinsen belastet. Die Depotvolumen stiegen um 9% auf CHF

3,5 Mrd. an.



Klar übertroffene Eigenmittel-Anforderungen



Die starke Eigenkapitalbasis wurde erneut verbessert, und zwar um

5,2% auf CHF 1,29 Mrd. Der Eigenfinanzierungsgrad (Eigenkapital im

Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt hohe 9,0% (Vorjahr 8,8%). Die

Gesamtkapitalquote wurde weiter auf 19,0% (Vorjahr 18,1%) gesteigert.

Sie übertrifft damit die gesetzliche Anforderung von 12,3% um mehr

als die Hälfte.



Bestes Rating seit Bestehen der Gruppe



Neben den Zahlen ist für die Gruppe auch die Bewertung für

langfristige Verbindlichkeiten durch Moody's erfreulich. Die Agentur

hat diese 2017 von «A2» auf «A1» angehoben. Unverändert bewertete sie

die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit der Höchstnote «Prime 1». Das

seit 2005 bestehende Rating hat damit die beste Gesamtbewertung

erreicht. Es unterstreicht die solide Bonität der Clientis Banken.



Grösstes IT-Projekt erfolgreich umgesetzt



Die Clientis AG, die unter anderem das IT-Plattform-Management für

die 15 Clientis Banken und 10 weitere Regionalbanken betreibt, hat

den bezüglich Anzahl Banken grössten IT-Wechsel der letzten Jahre in

der Schweiz erfolgreich abgeschlossen. Seit dem Jahreswechsel 2017/18

ist die Inventx AG neuer Provider für den Rechenzentrumsbetrieb und

das Application Management. Die Betriebsaufnahme erfolgte

reibungslos. Mit dem Wechsel werden die steigenden Anforderungen an

die Flexibilität und die Qualität der IT-Dienstleistungen noch besser

erfüllt und gleichzeitig die IT-Kosten, der grösste Kostenblock im

Sachaufwand, wesentlich gesenkt. Dank der Bilanzsumme von mehr als

CHF 20 Mrd. profitieren alle 25 Banken von positiven Skaleneffekten

bei den Kosten.



Weiterer Ausbau der Digitalisierung



Nach dem IT-Wechsel stehen in der Clientis Gruppe weitere

bedeutende Projekte an. Die Digitalisierung wird weiter konsequent

vorangetrieben. 2018 stehen dabei die Arbeiten in den Bereichen

e-Marketing, e-Banking sowie digitaler Beraterunterstützung im Fokus.

In diesem Zusammenhang kann die Clientis Gruppe neu auf die Erfahrung

von Prof. Dr. Sita Mazumder zählen. Die neu gewählte Verwaltungsrätin

ist ausgewiesene Expertin für Fragen rund um IT und Digitalisierung.



Regionalbanken ausserhalb der Clientis Gruppe können neben der IT

weitere 22 Dienstleistungs-Module der Clientis AG in den Bereichen

Compliance, Finance und Vertrieb beziehen. Die Zahl der bestellten

Module ist 2017 erneut angestiegen.



Gewinn aus operativem Geschäft halten



Ökonomen rechnen für 2018 mit einem höheren Wachstum in der

Schweiz. Für Regionalbanken mit ihrem Kerngeschäft

Immobilienfinanzierungen besonders wichtig sind die Entwicklung des

Zinsniveaus und die Aussichten im Baugewerbe. Die Clientis Gruppe

geht davon aus, dass sich das Zinsniveau weiterhin auf dem sehr

tiefen Niveau halten wird. Während sich die Bautätigkeit in Teilen

der Schweiz verlangsamt, wird damit gerechnet, dass sie sich in den

Clientis Marktgebieten im Rahmen des Vorjahres bewegen wird. Die

Clientis Banken dürften dank ihrer Agilität und Kundennähe auch 2018

zusätzliche Geschäftsvolumen gewinnen. Entsprechend sollten sie den

Erfolg aus dem operativen Geschäft auf dem bisherigen Niveau halten

können. Weil 2018 die Rückzahlung aus dem RBA-Hilfsfonds wegfällt und

gleichzeitig bedeutende Projektkosten anstehen, wird der

Konzerngewinn indes voraussichtlich deutlich geringer ausfallen.



Dokumentation der Jahresmedienkonferenz ab 15.03.2018, 10.30 Uhr:



https://clientis.ch/de/content/medien/mediendokumentationen



Originaltext: Clientis AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010742

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010742.rss2



Kontakt:

Stefan Kaspar

Leiter Kommunikation und Marketing Clientis AG

stefan.kaspar@clientis.ch; Tel. 031 660 46 44