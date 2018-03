Unter dem Motto "Creating a better future" wurde der Mobile World Congress 2018 (MWC2018) erfolgreich in Barcelona, Spanien, durchgeführt. Als branchenführender Modul- und Lösungsanbieter stellte Fibocom die Stärke der Fibocom International Alliance, auch als FIA bekannt, mit ihren Technologie- und Anwendungsinnovationen in zahlreichen vertikalen Märkten unter Beweis.

Fibocom gründete die FIA 2017 mit der Veranstaltungsreihe "The One". Die FIA fördert das Verständnis der ausländischen Marktanforderungen und Nachfrage unter den chinesischen Lieferanten und wirbt für chinesisches Design sowie chinesische Produkte bei globalen Kunden. Außerdem bietet die FIA ausländischen Unternehmen eine kosteneffektive und schnelle Möglichkeit zur Markteinführung ihrer Geräte und Lösungen sowie zur Kundengewinnung. Als Vermittler zwischen globalen Unternehmen und chinesischen Lieferanten stellt die FIA einen innovativen Kanal dar, von dem beide Seiten profitieren. Auf der MWC2018 stellte die FIA Hunderte Geräte von verschiedenen vertikalen Märkten vor, darunter intelligente Maschinen, intelligente Zahlungsverfahren, Telematik, Gateways, intelligente Türschließsysteme, Rauchmelder, intelligente Messgeräte, Konferenzterminals, verbundene PCs und gemeinsam nutzbare Anwendungen. In diesem Jahr sind weitere FIA-Veranstaltungen geplant.

Fibocom ist der erste an der Shenzhen Stock Exchange (ChiNext) notierte Modul- und Lösungsanbieter und ein aktiver Player der Branche für die Vermarktung von in China hergestellten Chips für die IoT-Industrie. Bei Fibocom steht die Entwicklung des IoT im Mittelpunkt, und das Unternehmen engagiert sich für die Globalisierung des IoT, damit "Created in China" zu einem globalen Gütesiegel wird.

