Der Megadeal zwischen E.On und RWE ist mehr als eine Neuordnung des Strommarktes: Teyssen steckt Milliarden in den Ausbau digitaler Netze - und will so gegen Internetriesen wie Google, Telekom und Co. antreten.

Für lockere Sprüche hat Johannes Teyssen eine Gabe. Mitte Januar steht der Chef des Essener Energiekonzerns E.On auf der Bühne eines Strategiegipfels im Berliner Hotel Interconti und hält der Branchenelite einen Vortrag über die "Energiewende im Dienste der Kunden". Teyssen trägt einen grauen Anzug, ein weißes Hemd ohne Krawatte - und er bedenkt die Bundesregierung, die gerade ihre Klimaziele 2020 kassiert hat, mit einer launigen Schelte: "Wenn ich nicht weiß, wohin ich segeln will, dann ist jeder Wind falsch."

Teyssens Kritik zielt nicht nur auf die Berliner Entscheidungsträger. Sie ist auch als verdeckter Seitenhieb an die Adresse der Konkurrenz zu verstehen, die noch immer nicht weiß, wie sie mit der Energiewende umgehen soll. Er selbst, Teyssen, feilt damals schon, in vertraulicher Mission mit dem Erzrivalen RWE, an einem Geheimplan, der die deutsche Energiebranche neu ordnen und E.On Rückenwind für einen Neuanfang geben soll. Seit wenigen Tagen liegt dieser Plan auf dem Tisch: Der Ökostromerzeuger Innogy wird zerschlagen. Die derzeitige Mutter RWE erhält die grüne Stromerzeugung, E.On bekommt die Stromnetze samt Vertrieb.

Der Megadeal verändert nicht nur die Energiebranche. Er stellt vor allem E.On auf den Kopf: Der Stromproduzent produziert bald vieles, nur keinen Strom mehr. Stattdessen will der Essener Konzern die Spinne im Netz der Energiewende sein, zu einem wichtigen europäischen Spieler aufsteigen - und das Unternehmen als Konkurrent zu Google und zur Deutschen Telekom positionieren.

Die Netze, über die der Konzern den Strom in die Haushalte transportiert, stehen im Zentrum von Teyssens Schlachtplan: In den kommenden zwei Jahren will E.On knapp vier Milliarden Euro in den Ausbau des Stromnetzes und in schnelle Glasfaserleitungen stecken, die Teyssen mit digitaler Technik aufmöbeln will. Die Leitungen sollen künftig nicht nur Strom transportieren, sondern auch Millionen von E-Autos beliefern, Internetnutzer mit dem ultraschnellen Internet (kurz: 5G-Netz) verbinden und über digitale Stromzähler den Energieverbrauch steuern.

"Wir werden das Netz zu einer Plattform ausbauen, auf der neue digitale Geschäfte abgewickelt werden können", sagte Teyssen der WirtschaftsWoche bereits im vergangenen Dezember. Von der Übernahme des Konkurrenten Innogy ahnte da noch niemand etwas. Aber die Ankündigung lag schon in der Luft: "Datennetze werden künftig mit Stromnetzen zusammenwachsen", so Teyssen. Dort spiele die Musik in der neuen Energiewelt.

Teyssen will vor allem mehr Glasfaserinfrastruktur aufbauen. Schon heute erreicht E.On rund 21 Millionen (Strom- und Gas-)Kunden in Unternehmen und Haushalten. Mit den Kunden von Innogy würde sich die Zahl auf 50 Millionen mehr als verdoppeln. Ihnen allen will Teyssen schnelle Datenleitungen anbieten. "Will man etwa den Energieverbrauch beim Kunden smart steuern, geht das mit Glasfaser am besten", so Teyssen im WirtschaftsWoche-Interview: "Deshalb brauchen wir mehr Glasfaser." Über die neuen schnellen Netze kann E.On nicht nur Energie, sondern auch Fernsehen, Internet- oder Telefonanschluss anbieten. Gleichzeitig will er den Stromvertrieb revolutionieren. Als Beispiel nannte er auf der Bühne in Berlin Mitte Januar etwa den Family & Friends Tarif von Vodafone, bei dem sich die Nutzung des Mobilfunktarifs auf mehrere Nutzer aufteilen lässt. Ein Modell, das dank digitaler Stromzähler auch bei Energie funktionieren könnte.

Teyssens Schwenk soll der letzte in einer Vielzahl von Richtungsänderungen sein. Erst vor zwei Jahren setzte er auf das Geschäft mit der Erzeugung von Ökostrom, lagerte seine Kohle- und Gaskraftwerke aus. Jetzt will er sich auch aus der Produktion von Wind- und Sonnenstrom verabschieden. Die Netze gelten als sicheres Geschäft, weil die Einnahmen staatlich garantiert sind. Doch noch vor zwei Jahren, berichten eingeweihte Kreise aus der E.On-Zentrale, wollte Teyssen das Netzgeschäft sogar verkaufen - gedrängt von Finanzinvestoren, die sich mit der staatlich garantierten Rendite nicht mehr zufriedengeben wollten.

Großes Vorbild für Teyssens neuerlichen Strategiewechsel ist der italienische Energieversorger Enel. Der hat nicht nur relativ früh erkannt, wie wichtig Investitionen in erneuerbare Energien sind. Er hat auch die digitalen Chancen der Energiebranche rechtzeitig gesehen. So hat Enel schon vor 15 Jahren alle italienischen Haushalte mit intelligenten Stromzählern, sogenannten Smartmetern, ausgestattet. Derzeit werden diese komplett durch digitale Zähler ersetzt. "Und damit die funktionieren", sagt eine Enel-Managerin, "braucht es zuverlässige Datenleitungen." Da die italienische Telekom in Sachen Netzausbau in etwa so schnell ist wie das deutsche Pendant aus Bonn, hat Enel vorgemacht, was für Stromkonzerne Neuland war: Der Konzern baute ein eigenes Glasfasernetz auf.

Digitale Stromzähler sind in Deutschland Mangelware

Deswegen haben italienische Haushalte in vielen Städten des Landes heute, wovon die meisten deutschen Kunden noch immer träumen: einen Anschluss ans superschnelle Internet via Glasfaserkabel. Ein Gigabit pro Sekunde schaffen die Leitungen im Upload wie im Download, die Enel nach und nach im Land verlegt. Manche deutschen Kunden können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...