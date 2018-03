Überraschend hohe Bestände in den US-Lagern verhindern eine Erholung des Rohstoffpreises. Die Fasspreise für Brent und WTI fallen auch am Donnertag.

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 64,82 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...