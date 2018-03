FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland ist 2017 konstant geblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) hatten Frauen ein durchschnittliches Bruttostundenverdienst von 16,59 Euro. Das waren 21 Prozent weniger als das durchschnittliche Bruttostundenverdienst der Männer von 21,00 Euro. In Westdeutschland sank der unbereinigte Gender Pay Gap auf 21 (zuvor: 22) Prozent, in Ostdeutschland blieb er bei 7 Prozent.

Laut Destatis lassen sich drei Viertel des unbereinigten Gender Pay Gap mit den unterschiedlichen Branchen und Berufe erklären, in denen Frauen und Männer tätig sind, sowie durch ungleich verteilte Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Führung und Qualifikation. Darüber hinaus seien Frauen häufiger als Männer teilzeit- oder geringfügig beschäftigt.

Das verbleibende Viertel des Verdienstunterschieds entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap. Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch unter der Voraussetzung vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation im Jahr 2014 pro Stunde 6 Prozent weniger als Männer.

Hier muss laut Destatis berücksichtigt werden, dass der ermittelte Wert eine Obergrenze ist. Er wäre geringer ausgefallen, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analysen zur Verfügung gestanden hätten, wie vor allem Angaben zu Erwerbsunterbrechungen.

Die Angaben zu den Ursachen der Verdienstunterschiede beruhen auf einer Erhebung für das Jahr 2014, sind aber laut Destatis im Wesentlichen noch valide.

