SK last day L&S- Indikation Münchener Rück MUV2 181.90 (14.03.) 184.00/ 185.00 1.43% 08:55:33 Lufthansa LHA 26.20 (14.03.) 26.50/ 26.60 1.34% 08:50:51 adidas ADS 187.90 (14.03.) 189.26/ 191.18 1.23% 08:57:24 Volkswagen Vz. VOW3 156.70 (14.03.) 157.62/ 158.35 0.82% 08:57:24 Allianz ALV 185.10 (14.03.) 186.25/ 186.80 0.77% 08:57:24 Vonovia SE ANN 38.07 (14.03.) 38.03/ 38.28 0.21% 08:57:24 Fresenius FRE 64.06 (14.03.) 63.95/ 64.36 0.15% 08:57:24 Infineon IFX 22.92 (14.03.) 22.88/ 23.02 0.14% 08:57:24 Fresenius Medical Care FME 82.24 (14.03.) 82.08/ 82.61 0.13% 08:57:24 RWE RWE 19.92 (14.03.) 19.80/ 19.95 -0.24% 08:57:24 Münchener Rück ...Den vollständigen Artikel lesen ...