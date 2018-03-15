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Donnerstag, 15.03.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 576 internationalen Medien

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+0,73 %
WKN: 823212 ISIN: DE0008232125 Ticker-Symbol: LHA 
Aktie:
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Luftfahrt
Aktienmarkt
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Prime Standard
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,491
26,499
11:18
26,49
26,50
11:18
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ADIDAS AG190,10+1,17 %
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