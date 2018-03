Baufinanzierungen: Vermeintliche Rekordsumme wird schnell relativiert

Der langsame Anstieg der Baufinanzierungszinsen setzt sich auch im Februar fort: Das zeigt die Auswertung des Dr. Klein Trendindikators Baufinanzierung (DTB).

Die Standardrate, die zur Vergleichbarkeit für ein Immobiliendarlehen in Höhe von 150.000 Euro mit 2 Prozent Tilgung und 80 Prozent Beleihungsauslauf gerechnet wird, legt laut Dr. Klein im Februar um 4 Euro auf 470 Euro zu. Damit befindet sie sich in etwa auf dem Niveau des höchsten Wertes in 2017 (August: 469 Euro). Man muss allerdings nicht weit zurückblicken, bis sich diese vermeintliche Rekordsumme relativiert: 2015 lag die Standardrate in acht Monaten über dem aktuellen Niveau, so Dr. Klein…

Den vollständigen Artikel lesen ...