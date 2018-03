Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-15 / 08:58 *Übernahmeschlacht im Kobaltsektor - dies könnte der nächste Übernahmekandidat sein!* Im Kobaltsektor hat der Kampf um die besten Projekte begonnen, gestern wurde bekannt, dass US Cobalt (WKN A2DSP5) [1] von First Cobalt (WKN A2ASGU) [2] für insgesamt 150 Mio. CAD übernommen wird (LINK) [3]. Wir sind der Ansicht das unser Top-Pick *International Cobalt *(WKN A2DN7F) [4] nun auch immer mehr in den Vordergrund rücken wird. Denn das Unternehmen besitzt aussichtsreiche Claims direkt neben Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] Kobalt Projekt, dass das einzige produktionsbereite Kobaltprojekt mit sämtlichen Umweltgenehmigungen in Nordamerika ist und an das Kobaltprojekt Blackbird Creek des Unternehmens grenzt. Vergleicht man die jeweilige Börsenbewertung, wird schnell klar, welches gewaltige Potenzial International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] besitzt. So hat eCobalt Solutions bereits eine gewaltige Marktkapitalisierung von über 151 Mio. EUR, während International Cobalt mit gerade einmal 23 Mio. EUR bewertet ist. Unserer Meinung nach liegt eine faire Bewertung unseres Top-Picks bei über 100 Mio. EUR, wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine wahre Aufholjagd. Der Sektor ist in Bewegung, daher verwundert es nicht, dass *International Cobalt *(WKN A2DN7F) [4] vor kurzem 10 Mio. CAD von einem Investmentfond zur aggressiven Exploration erhalten hat. Für das Idaho Cobalt Projekt von eCobalt Solutions liegt bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Danach beträgt der Barwert des Idaho Cobalt Projektes von Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] stattliche 139 Mio. EUR (148 Mio. USD) - das ist mehr als 6-mal so viel als der aktuelle Börsenwert von International Cobalt (WKN A2DN7F) [6]. eCobalt Solutions hat bereits USD 65 Mio. in die Exploration des Idaho Cobalt Projektes investiert. Auch die Umwelt- und Abbaugenehmigung wurde bereits erteilt. Die Erteilung dieser wichtigen Genehmigungen dürfte daher auch für International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] kein Problem darstellen. Historische Analysen ergaben erstklassige Kobaltkonzentrationen von knapp 2 %. Top-Geologen trauen dem Blackbird Creek Projekt Kobaltkonzentrationen von bis zu 6 % zu. Nur als Vergleich, eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [7] verfügt über Kobalt Mineralisierungen von durchschnittlich 0,55 %. Das Projekt wird nach aktueller Wirtschaftlichkeitsstudie aufgrund seiner hervorragenden geologischen Voraussetzungen als hochprofitabel eingestuft. *Sollten sich die Mineralisierung und die historischen Gehalte von bis zu 6 % Kobalt bestätigen, hätte unser Top-Pick einen deutlich höheren Kobaltgehalt als eCobalt Solutions *(WKN A2APZ7) [7]*. Das Unternehmen ist mit 11 Mio. CAD in der Kasse ausreichen finanziert um ein aggressives Explorationsprogramm voranzutreiben.* *Im Vergleich mit der Bewertung der eCobalt Solutions *(WKN A2APZ7) [7] *von aktuell 217 Mio. CAD oder auch einer First Cobalt *(WKN A2ASGU) [8] *mit 210 Mio. CAD besteht hier für die International Cobalt *(WKN A2DN7F) [4]*mit einer Bewertung von gerade mal 46 Mio. CAD enormes Aufholpotential. Wir erwarten in den kommenden Wochen und Monaten jede Menge an bedeutendem Newsflow und eine Neubewertung des Unternehmens.* *Unsere kürzliche Erstempfehlung* *Unternehmen: International Cobalt Corp.* WKN: A2DN7F [9] Anlass der Studie: Update Empfehlung: Strong BUY Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR Kursziel langfristig: 1,50 EUR *Noch günstige Kobaltaktie vor Kurssprung* Mit unserer kürzlichen Lithium und Kobalt Empfehlung konnten Anleger bis zu 440 % Rendite innerhalb weniger Wochen und Monate einstreichen (siehe Homepage-LINK [10]). Bedeutende Kobalt Projekte in sicheren, politisch stabilen Ländern sind äußerst schwer ausfindig zu machen. Mehr als 80 % der weltweiten Kobaltvorkommen befinden sich im Krisengebiet des Kongo. Wir haben in den vergangenen Tagen einige noch attraktiv bewertete Kobalt-Explorer für Sie unter die Lupe genommen. Kriterium hierbei war, dass sich das Projekt in der Nähe von Lagerstätten befindet, welche bereits über eine bedeutende Reserve verfügen und in Kürze in Produktion gehen werden. Unserem heutigen Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] ist es gelungen, sich ein umfangreiches Landpaket an aussichtsreichen Kobaltlagerstätten mit ehemaliger Produktion zu sichern und ist noch massiv unterbewertet. Das Projekt befindet sich direkt neben dem absoluten Kobalt-Highflyer eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5], welcher bereits eine gigantische Reserve von über 34 Mio. Pfund Kobalt nachgewiesen hat. Darüber hinaus liegt bereits eine positive Wirtschaftlichkeitsstudie vor, die eine schnelle Produktionsaufnahme mit der bereits vorhandenen Aufbereitungsanlage ermöglicht. Deshalb sind wir der Ansicht, dass International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] eine ebenso gewaltige Entdeckung machen könnte! Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren. *Explosiver Anstieg voraus* Im Jahr 2016 und 2017 explodierte eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] förmlich und stieg von 0,05 EUR auf über 1,20 EUR (siehe Chart). Unser Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] befindet sich mit seinem Blackbird Creek Kobalt-Projekt in direkter Nachbarschaft (5 Kilometer Entfernung) zu eCobalt Solutions und ist noch ein echtes Schnäppchen. Vergleicht man die jeweiligen Börsenbewertungen, wird schnell klar, welch gewaltiges Potenzial International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] besitzt. So hat eCobalt Solutions bereits eine gewaltige Marktkapitalisierung von über 151 Mio. EUR, während International Cobalt mit gerade einmal 23 Mio. EUR bewertet ist. Unserer Meinung nach liegt eine faire Bewertung unseres Top-Picks bei über 100 Mio. EUR, wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine wahre Aufholjagd in Richtung 1 Euro Marke. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig bei der nächsten Erfolgsstory zu positionieren! Unsere letzten Lithiumempfehlungen haben gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig eine erste Position aufzubauen, um bestmöglich von einem Kursanstieg zu partizipieren. Der Kobaltpreis ist in den letzten 12 Monaten um rund 150 %, auf über USD 74.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Dennoch besteht noch Luft zum Allzeithoch von 110.000 USD pro Tonne aus dem Jahr 2008. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Megainvestmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in International Cobalt (WKN A2DN7F) [6], bevor die breite Masse auf dieses unbekannte, noch attraktiv bewertete Unternehmen aufmerksam wird. Die Kobalt-Aktie von Katanga Mining (WKN A1JLBK) [11] explodierte seit Ende 2016 um über 1.400 % von 0,13 CAD auf 2,00 CAD in die Höhe (siehe Chart). Aus einer Investition von 10.000 EUR wurde innerhalb von nur zwölf Monaten ein beachtlicher Betrag von 140.000 EUR. Aktuell wird das Kobaltunternehmen Katanga Mining mit 2 Mrd. EUR an der Börse bewertet - das ist mehr als 86-mal so viel wie der aktuelle Börsenwert von unserem Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [6]. *Direkte Nachbarschaft zum größten Kobalt-Projekt Nordamerikas* Die Lage des Kobalt-Projektes unserer neuen Kobalt-Empfehlung könnte wirklich nicht besser sein. Das vielversprechende, 1.408 Hektar große Blackbird Creek Projekt von International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] liegt inmitten des Idaho Kobaltgürtel in den USA. In nur 5 Kilometer Entfernung befindet sich das Projekt von eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5]. Die Infrastruktur vor Ort ist hervorragend, da der Projektnachbar schon über 65 Mio. USD in das Projekt investiert hat und mit der bereits vorhandenen Produktionsanlage in großen Schritten Richtung Produktion voranschreitet. Vor Kurzem konnte unser Top-Pick zwei weitere Projekte erwerben, die sich jeweils südlich und nördlich von eCobalt Soulutions befinden. International Cobalt (WKN A2DN7F) [6] ist somit bestens positioniert und hat sich nahezu alle umliegenden Claims um eCobalt gesichert. Das Unternehmen prüft derzeit mehrere mögliche Konzessionsakquisitionen im Idaho Cobalt Belt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Liegenschaften aggressiv auszubauen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in dieser Region eine führende Stellung einnimmt. In der Blackbird Bergbauregion wurde die einzige Kobalt-Mine in den USA betrieben. Das Projekt unseres Top-Picks beherbergt gleich mehrere historische Kobaltvorkommen. Zwischen 1902 und 1968 fand dort extensiver Kobalt-Bergbau statt. Oberflächenproben mit 0,71 % Kobalt über 7 Meter Länge deuten auf ein erstklassiges Kobalt-Projekt hin. Das Bohrloch DDH-70-2A mit 0,4 % Kobalt über 7,9 Meter Länge hat die Hoffnung auf ein hochklassiges Kobalt-Projekt bestätigt. Historische Analysen ergaben erstklassige Kobaltkonzentrationen von knapp 2 %. Top-Geologen trauen dem Blackbird Creek Projekt Kobaltkonzentrationen von bis zu 6 % zu. Nur als Vergleich, eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] verfügt über Kobalt Mineralisierungen von durchschnittlich 0,55 %. Das Projekt wird nach aktueller Wirtschaftlichkeitsstudie aufgrund seiner hervorragenden geologischen Voraussetzungen als hochprofitabel eingestuft. *eCobalt und andere Mitbewerber im Vergleich* Für das Idaho Cobalt Projekt von eCobalt Solutions liegt bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Danach beträgt der Barwert des Idaho Cobalt Projektes von Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [5] stattliche 139 Mio. EUR (148 Mio. USD) - das ist mehr als 6-mal so viel als der aktuelle

