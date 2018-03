Der DAX ist am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.278 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Vortagesschluss.

Aktionäre der Lufthansa waren mit den neuesten Zahlen offenbar unzufrieden und drückten die Papiere des Luftfahrkonzerns nach einem positiven Handelsbeginn innerhalb weniger Minuten über zwei Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte am Morgen einen Rekord-Gewinn für das Jahr 2017 verkündet - der wohl der Air-Berlin-Pleite zu verdanken gewesen sein dürfte. Für 2018 rechnet Lufthansa allerdings mit höheren Treibstoffkosten von rund 700 Millionen Euro und einem etwas niedrigeren Gewinn. An die Spitze der Kursliste setzten sich zu Handelsbeginn Aktien von Infineon, gefolgt von Münchener Rück und Adidas.

Die europäische Gemeinschaftswährung blieb am Donnerstagmorgen fast unverändert. Ein Euro kostete 1,2368 US-Dollar.