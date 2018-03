IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.: Veritas Pharma gibt Bestellung von Justin Kausel, einem anerkannten Experten für Unternehmensentwicklung und strategische Planung, bekannt

15. März 2018 - Vancouver, B.C. - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP) (VRT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Justin Kausel das Unternehmen als Leiter der Unternehmensentwicklung (Director of Business Development) unterstützen wird. Justin wird CEO Dr. Lui Franciosi Bericht erstatten und für die strategische Planung der Unternehmensentwicklung sowie die Umsetzung neuer Geschäftschancen verantwortlich zeichnen.

Herr Kausel ist ein Wirtschaftsexperte, der schon seit mehr als zehn Jahren mit Energie und Elan Jungunternehmen aufbaut und zu nachhaltigem Erfolg führt. Mit seinen Kenntnissen in Unternehmensentwicklung, Marketing und Betriebsmanagement bekleidete Justin Führungspositionen als VP Marketing, Vice-President und Managing Director. Justin war als strategischer Berater bei drei Technologiefirmen in den Dental-, Gesundheits- und Blockchainbranchen erfolgreich. Er verfügt über umfangreiche strategische und taktische Erfahrungen, die er beim Aufbau seiner Jungunternehmen im kanadischen und internationalen Markt sammeln konnte. Justin verbinden enge Beziehungen zu den Führungsriegen internationaler B2B- und B2C-Größen wie Cadillac Fairview, Ivanhoe Cambridge, Oxford, Morguard, Audi, Bell, LOreal, Lexus und Mercedes.

Herr Kausel hat ein Bachelordiplom (Bachelor of Arts) in internationalen Beziehungen von der Concordia University.

Dr. Lui Franciosi, CEO von Veritas, freut sich: Justins Netzwerkfähigkeit und sein Gespür für zwischenmenschliche Kommunikation sind eine Bereicherung für Veritas. Wir schätzen uns sehr glücklich, ihn in unserem Team zu haben. Sein Geschäftssinn und seine vielfältigen Erfahrungen quer über alle Geschäftsbereiche werden für unser Unternehmen von großem Nutzen sein und uns bei der strategischen Planung und bei der Steigerung unseres Shareholder Value helfen.

Über Veritas Pharma Inc.

Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über seine 80 %-Tochter Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, geistiges Eigentum (Anbausorten/Stämme) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

