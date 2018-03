BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 14-Mar-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 14/03/2018 IE00B88D2999 27304 GBP 5375122.374 196.8620852 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 14/03/2018 IE00B7VB3908 345710 GBP 5939966.205 17.18193343 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 14/03/2018 IE00B7SD4R47 70232 EUR 13748981.22 195.7651957 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 14/03/2018 IE00B8JF9153 1022269 EUR 8047965.838 7.8726498 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 14/03/2018 IE00B878KX55 44645 EUR 10116205.53 226.5921274 Daily ETP



Boost ShortDAX 14/03/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 9309214.548 7.1910315 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/03/2018 IE00B7Y34M31 174896 USD 111635169.2 638.2945821 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/03/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 18894915.46 5.7235258 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/03/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 23942812.76 1304.145801 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/03/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 19858825.76 2.2493274 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/03/2018 IE00B7ZQC614 96183727 USD 105434581.7 1.096179 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/03/2018 IE00B7SX5Y86 1004617 USD 38868390.62 38.68976 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 14/03/2018 IE00B8HGT870 616787 USD 15287332.37 24.7854322 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 14/03/2018 IE00B6X4BP29 40475 USD 3963210.893 97.917502 Daily ETP



Boost Copper 3x 14/03/2018 IE00B8JVMZ80 101513 USD 2445385.618 24.0893838 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 14/03/2018 IE00B8KD3F05 44997 USD 2418558.445 53.7493265 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/03/2018 IE00B8VC8061 321929873 USD 55407897.72 0.1721117 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/03/2018 IE00B76BRD76 169299 USD 6233910.205 36.8218962 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 14/03/2018 IE00B7XD2195 6039197 USD 18706831.22 3.0975693 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 14/03/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1409662.95 102.7825702 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2392404.45 42.58462887 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 14/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2531983.63 67.75988519 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/03/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 867663.2158 148.1918387 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 14/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39464590.32 53.14659714 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 14/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1842347.698 212.1054223 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 14/03/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 255892059.2 4968.777849 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 14/03/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 155825193.8 19143.14421 Daily ETP



Boost Palladium 14/03/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 884213.042 47.5767039 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 14/03/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1302804.469 137.5572241 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/03/2018 IE00B94QL251 4863 USD 690264.4605 141.9421058 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/03/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 185997.9653 3.324301 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 14/03/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 343311.1276 66.0213707 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 14/03/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 623630.4517 84.3427714 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 14/03/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 521375.4486 87.5231574 Daily ETP



Boost Silver 2x 14/03/2018 IE00B94QL921 3015 USD 190503.3792 63.1852004 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 14/03/2018 IE00B94QL699 14638 USD 613172.4921 41.8890895 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/03/2018 IE00B873CW36 3928264 EUR 35276889.81 8.9802747 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/03/2018 IE00B8NB3063 356480 EUR 32789178.87 91.9804165 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 362221.0046 130.2953254 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKS8QM96 283001 EUR 13871201.5 49.0146731 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 397797.8677 128.3218928 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 52345012.35 57.5688691 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111320.2521 135.5910501 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8270780.418 51.5621831 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKT09032 2500 USD 243402.1563 97.3608625 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/03/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9986944.846 85.9380338 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/03/2018 IE00BLS09N40 512065 EUR 17475850.33 34.1281875 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5355430.892 17.4444003 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/03/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3374359.14 83.5237411 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/03/2018 IE00BLNMQT00 82982 EUR 4164634.861 50.1872076 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 14/03/2018 IE00BVFZGC04 91808 USD 1753406.766 19.0986272 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 14/03/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1619072.331 84.8703848 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/03/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 429563.8009 37.7306808 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/03/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 669363.8444 47.6076703 Short Daily ETP



Boost Brent 14/03/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7279253.467 21.5609395 Oil ETC



Boost Gold 14/03/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2588343.394 26.9748358 ETC



Boost Natural Gas 14/03/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 502224.6102 20.2910836 ETC



Boost BTP 10Y 5x 14/03/2018 IE00BYNXNS22 292550 EUR 12461480.86 42.596072 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 14/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2728021.155 50.8238534 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 14/03/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 928870.1299 90.5861254 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/03/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 907445.8412 62.2134815 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/03/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2458197.298 105.5835967 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/03/2018 IE00BYTYHS72 55480 USD 2584852.485 46.5907081 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/03/2018 IE00BYTYHR65 443057 USD 6158665.624 13.9003912 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/03/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9479443.927 287.2906997 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/03/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1129583.363 18.9311417 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 14/03/2018 IE00BYTYHQ58 76539399 USD 10210042.02 0.1333959 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 14/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8285545.341 161.5651452 ETP



Boost Bund 30Y 3x 14/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 312008.5214 106.1253474 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 14/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26114300.27 10121.82181 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 14/03/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 409327.2509 116.9506431 Short Daily ETP



