Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe in seinem Geschäftsjahr besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das neue Geschäftsjahr habe solide begonnen. Investoren, die sich Sorgen um den Rückgang der Margen und den allgemein zunehmenden Trend zum Online-Geschäft machten, dürften nun beruhigt sein./tav/zb Datum der Analyse: 15.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2018-03-15/09:37

ISIN: ES0148396007