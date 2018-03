Düsseldorf - Seit Januar 2015 hält die Schweizerische Nationalbank (SNB) das Zielband für den Dreimonats-LIBOR im Negativbereich zwischen -1,25% und -0,25%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch in den kommenden Monaten dürfte dieser Zielkorridor beibehalten werden. Seit der letzten Notenbanksitzung habe der Schweizer Franken per saldo nicht mehr zusätzlich an Wert verloren. Die Währungshüter dürften die heimische Valuta auf der heutigen Ratssitzung daher weiter als "hoch bewertet" ansehen und ihre Bereitschaft unverändert aufrechterhalten, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren.

