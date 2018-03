Hannover - Die Inflation in Deutschland hat im Februar den niedrigsten Stand seit über einem Jahr erreicht, so die Analysten der Nord LB.Nur noch 1,4% mehr als ein Jahr zuvor hätten Waren und Dienstleistungen gekostet. Die Teuerungsrate liege damit weiterhin unterhalb der von der EZB als ideal für die Wirtschaft angesehenen Zielmarke von knapp 2%. "Damit schwächte sich die Inflationsrate den dritten Monat in Folge ab", habe das Statistische Bundesamt erklärt.

Den vollständigen Artikel lesen ...