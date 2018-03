Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ein Rekordergebnis vorgelegt, wobei die Kosten, das Kapazitätswachstum und die Durchschnittserlöse alle in die richtige Richtung zeigten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag ersten Einschätzung. Angesichts der hohen Belastungen durch Treibstoffkosten sei es durchaus positiv, dass der Ausblick für 2018 nur leicht unter dem Vorjahr liege./tav/ck

Datum der Analyse: 15.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0129 2018-03-15/09:55