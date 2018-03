Die Schweizerische Notenbank (SNB) hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Wie die SNB am Donnerstag bekanntgab, liegt der Zielsatz für den Dreimonatslibor weiter in einer Spanne von minus 1,25 und minus 0,25 Prozent. Der Einlagensatz beträgt ebenfalls unverändert minus 0,75 Prozent.

Analysten hatten mit den Entscheidungen gerechnet. Sie sehen die Geldpolitik der SNB wegen enger wirtschaftlicher Verflechtungen in starker Abhängigkeit zur Ausrichtung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Allgemein wird erwartet, dass sich die Ausrichtung der SNB erst dann nennenswert ändert, wenn die EZB ihre Geldpolitik strafft. Zinsanhebungen werden in der Eurozone nicht vor 2019 erwartet. Bis dahin dürfte sich auch an der Ausrichtung der SNB nicht sonderlich viel ändern, so die Einschätzung vieler Experten./bgf/jkr/jha/

