Köln (ots) - Die gofeminin.de GmbH, einer der führenden Online-Publisher für Frauen- und Gesundheitsthemen, baut das Brand-Publishing Geschäft weiter aus und gründet zum Jahresbeginn die Unit CONTENT CONTESSA.



Die neu geschaffene Unit bietet Content-Strategien an, angefangen von der Kundenberatung, Projektentwicklung, Content-Produktion bis hin zur Social Media-Betreuung und SEO-Beratung. gofeminin reagiert damit auf die stetig wachsenden Anfragen der Kunden.



Marc Flamme, Geschäftsführer der gofeminin.de GmbH: "Brand Publishing hat sich zu einer wichtigen Säule unseres Produktportfolios entwickelt. Mit der Gründung einer eigenen Unit bauen wir dieses Geschäftsfeld nun weiter aus und können unsere Expertise in der Erstellung von hochwertigem Content und den Aufbau von erfolgreichen Content-Portalen noch wirkungsvoller anbieten. Mit unserem tiefgreifenden Verständnis für die weibliche Zielgruppe helfen wir Marken dabei, erfolgreich und authentisch mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren und eine vertrauensvolle Markenbeziehung aufzubauen." Die Leitung der Unit übernimmt Francis Meyer-Postelt, der zuvor als Head of Content & Cooperations bei Douglas beschäftigt war sowie zehn Jahre als Geschäftsführer einer Werbeagentur tätig gewesen ist. Meyer-Postelt übernimmt die kreative Leitung des 6-köpfigen Teams, die Strategie sowie den Ausbau des Neukundengeschäfts und die Kundenbetreuung.



Aktuell zählen Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Fashion, Interior und Pharma zum Kundenstamm.



Wie gut es laufen kann, sieht gofeminin in dem Vorbild seines französischen Mutterkonzerns aufeminin. Dort hat bereits 2014 aufeminin mit Studio Pompadour eine eigene Brand Publishing Agentur gegründet. Diese beschäftigt mittlerweile 20 Mitarbeiter und betreut Kunden wie Danone, Sephora und Lego.



Über die gofeminin.de GmbH:



Die gofeminin.de GmbH ist ein auf Frauen- und Gesundheitsthemen spezialisiertes Online-Unternehmen mit Sitz in Köln. Zur gofeminin.de GmbH gehören die zwei eigenständigen Marken gofeminin und Onmeda. 5,14 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2018-02) besuchen gofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame und inspirierende Weise alle Themen, die Frauen beschäftigen. Das unabhängige Gesundheitsportal Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um das Themenfeld Medizin & Gesundheit und ist mit 6,38 Millionen Nutzern (AGOF digital facts 2018-02) und 3,64 Mio. Besuchen monatlich (IVW-Daten Februar 2018) eines der führenden Gesundheitsportale in Deutschland.



Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil der Axel Springer SE ist die gofeminin.de GmbH zugleich Teil eines modernen, global agierenden Medienunternehmens.



Pressekontakt: Paula Gabrych presse@gofeminin.de Tel.: +49 (0)22 1/20 25-321 gofeminin.de GmbH Cäcilienstraße 30 50667 Köln