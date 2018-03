Manchester, England (ots/PRNewswire) -



Unabhängige Autovermietungen mit kleineren Fahrzeugflotten werden ab sofort dazu in der Lage sein, sich einen Teil der acht Millionen Mietwagen-Buchungen zu sichern, die über die weltweit größte Online-Mietwagenagentur abgewickelt werden.



Rentalcars.com hat einen neuen Onlinedienst gestartet: Marketplace (https://secure.rentalcars.com/marketplace/de/?utm_source=Newswire_Ge r_Mal&utm_campaign=Newswire). Diese Branchenneuheit ermöglicht es kleineren Autovermietungen, in den Ergebnissen der mehr als 95 Millionen Kundenanfragen pro Jahr weltweit vertreten zu sein.



Das Marketplace (https://secure.rentalcars.com/marketplace/de/?utm _source=Newswire_Ger_Mal&utm_campaign=Newswire)-System wurde entwickelt, damit Betreiber die Auslastung und Profitabilität ihrer Flotten maximieren können; es bietet ihnen volle Kontrolle über Flotten, Gebühren, Nachlässe und Extras.



Monjur Khan, Manager von Hummingbird Motors, einem der ersten Betreiber, die sich für den Dienst angemeldet haben, erklärte: "Bislang waren wir nicht dazu in der Lage, mit Maklern in Verbindung zu treten. Marketplace ist unkompliziert und ich kann mehr Fahrzeuge einen größeren Teil der Zeit über in Bewegung halten. Ich erhalte jetzt Reservierungen von Kunden, die ich vor meinem Beitritt einfach nicht hätte erreichen können."



Marketplace wurde ursprünglich im Vereinigten Königreich gestartet und ist inzwischen auch in zahlreichen europäischen Ländern aktiv, darunter seit neuestem in Deutschland, Spanien und Malta. Rentalcars.com hat vor, den Service in den kommenden zwölf Monaten in 20 weiteren Ländern einzuführen und damit die Anzahl an Stationen und Fahrzeugen, die den Kunden zur Verfügung stehen, zu steigern.



Das Unternehmen plant, die Partnerunternehmen, die sich für den Dienst anmelden, gut zu betreuen, um sicherzustellen, dass das hohe Niveau des Kundendiensts für die Kunden dem Angebot und der Nachfrage angemessen ist.



James Adams, Director of Product & Commercial bei Rentalcars.com erklärte, dass Kunden, die nach Mietwagen an Flughäfen und anderen Verkehrsknotenpunkten suchen, schon jetzt gut versorgt seien, und stellte daher den Grundgedanken für Marketplace folgendermaßen dar: "Neben den Anmietungen an Flughäfen und Verkehrsknotenpunkten erhalten wir Millionen von Suchanfragen für andere Standorte (wie z. B. Stadtzentren und Gebiete außerhalb der Städte), wo wir bislang über unsere aktuellen Partner nur eine geringe oder gar keine Abdeckung aufweisen konnten. Mit Marketplace werden wir dazu in der Lage sein, den Kundenbedarf mit dem Angebot der Verleiher abzustimmen, was unserer Ansicht nach den doppelten Vorteil haben wird, ein Wachstum im Markt für Mietwagen zu schaffen und zugleich den Kundenwünschen entsprechen zu können."



Mehr über die Plattform erfahren Sie aufhttp://www.rentalcars.com/marketplace/en



REDAKTIONELLE HINWEISE



Über Rentalcars.com:



- Arrangiert Autoverleih an 53.000 Stationen in 160 Ländern und in 42 Sprachen - Verarbeitet acht Millionen Buchungen pro Jahr und weist aktuell 3,5 Millionen Kundenwertungen auf, was Rentalcars.com zur größten Online-Mietwagenagentur weltweit macht - Arbeitet mit Partnerunternehmen zusammen, um gute Preise bei allen Autosparten bieten zu können, darunter Luxusautos, Personentransporter, Minivans und Automatikwagen - Rideways ist unsere Bodentransportlösung und bietet aktuell vorgebuchte Flughafentransfers in mehr als 850 Flughäfen in aller Welt - Betreibt ein mehrsprachiges Callcenter, das durchgehend geöffnet ist: rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr



Rentalcars.com ist Teil der Booking Holdings [NASDAQ: PCLN], dem weltweiten Marktführer für Onlinereisen, der Kunden und Partner über sechs Hauptmarken zur Verfügung steht: Booking.com, priceline.com, KAYAK, agoda.com, Rentalcars.com und OpenTable. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.bookingholdings.com.



OTS: Rentalcars.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129927 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129927.rss2



Pressekontakt: Giselle.dye@pagodapr.com