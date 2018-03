Frankfurt - Man brauche weitere Hinweise, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewege. Das war einer der Kernsätze, die Mario Draghi gestern in einer Rede in Frankfurt äußerte, so die Analysten der Deutschen Bank.Auch würden die geldpolitischen Anpassungen berechenbar und maßvoll bleiben, habe der EZB-Präsident versprochen. Und ein starker Euro könne auf der Inflationsentwicklung lasten - auch dies seien keine Neuigkeiten in einem durchaus beachteten Statement Draghis gewesen. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet habe auf derselben Veranstaltung übrigens in ein ähnliches Horn gestoßen, als er bekräftigt habe, dass die Leitzinsen auch nach dem Ende der Anleihekäufe noch für einige Zeit auf dem derzeitigen Niveau verharren würden. Auch wenn beide Notenbanker im Grunde nichts Überraschendes von sich gegeben hätten, hätten sie jedoch noch einmal all denjenigen eine Absage erteilt, die - vor noch nicht allzu langer Zeit, womöglich beflügelt durch gesteigerte US-Zinsfantasien - auf ein schnelleres Ende der Anleihekäufe oder gar auf eine vorgezogene Leitzinswende gesetzt hätten. Dies möge zumindest ein Grund dafür gewesen sein, dass der Euro gestern seinen Aufwärtsimpuls nicht habe fortsetzen wollen.

