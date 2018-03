Unter dem Strich tat sich beim DAX am Mittwoch recht wenig. Am Ende des Tages ging er mit Zugewinnen von 0,1 Prozent aus dem Handel. Am frühen Nachmittag übersprang er zwischenzeitlich die 12.300 Punkte-Marke. Darüber konnte er sich aber nicht halten. Erfahren Sie hier mehr von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.