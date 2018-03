Olten (ots) -



Die Alternative Bank Schweiz hat 2017 erneut ein gutes Ergebnis

erzielt. Mit ihrer klaren sozial-ökologischen Ausrichtung überzeugt

die Bank immer mehr Menschen. Sowohl die Kundengelder als auch die

Ausleihungen sind im vergangenen Jahr deutlich gewachsen.



Die Alternative Bank Schweiz (ABS) hat erneut ein erfolgreiches

Geschäftsjahr hinter sich. Sie ist in allen Bereichen gewachsen und

weist mittlerweile eine Bilanzsumme von 1,745 Milliarden Franken aus.

Die Bank, die mit ihrer Geschäftstätigkeit zur nachhaltigen

Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen will, zählte

Ende Jahr 32'831 Kundinnen und Kunden. Das sind 1'280 mehr als im

Jahr zuvor. Die Kundengelder sind deshalb um 4,5 Prozent auf 1,563

Milliarden Franken angestiegen. «Dieser Zulauf freut uns, weil er

zeigt, dass unsere konsequent sozial-ökologische Art zu Wirtschaften

immer mehr Menschen überzeugt», sagt Martin Rohner, Vorsitzender der

Geschäftsleitung.



Grössere Reichweite dank Online-Kontoeröffnung



Auch das Interesse an der verantwortungsbewussten Anlageberatung

nahm weiter zu. Das Team der Anlageberatung betreute Ende Jahr 2223

Kundinnen und Kunden. Sie vertrauten der ABS ein Gesamtvermögen von

781,8 Millionen Franken an, um es aus sozial-ökologischen

Gesichtspunkten anzulegen. Das sind rund 4 Prozent mehr als Ende

2016. Um ihre Reichweite weiter zu erhöhen, bietet die ABS seit

Anfang 2018 die Möglichkeit an, ein Konto vollständig online zu

eröffnen. «Für uns als vergleichsweise kleine Bank war die Einführung

der Online-Kontoeröffnung ein grosses Unterfangen, das uns im

vergangenen Jahr stark beansprucht hat», sagt Martin Rohner. Dieser

Digitalisierungsschritt sei aber wichtig, um das eigene

Geschäftsmodell noch mehr Menschen zugänglich zu machen.



Kundenausleihungen wachsen deutlich



Wie bei den Kundengeldern konnte die ABS auch bei den

Kundenausleihungen deutlich zulegen. Insgesamt nahmen diese um 130,3

Millionen Franken respektive knapp 11 Prozent zu und betrugen Ende

Jahr 1,333 Milliarden Franken. Der grösste Teil des Wachstums ist

dank Krediten für Bauprojekte im gemeinnützigen, genossenschaftlichen

Wohnungsbau im Raum Genf und Lausanne zustande gekommen. Insgesamt

sind 85 Prozent der Kredite an Projekte und Unternehmen geflossen,

die in einem der Förderbereiche der ABS tätig sind. Das sind

Geschäftsfelder, welche die ABS besonders ermöglichen will, weil sie

eine positive Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt haben.



Gutes Ergebnis auf solidem Fundament



Ende 2017 wurde die Bank von 6468 Aktionärinnen und Aktionären

getragen, 7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Dank deren

Engagement stiegen die Eigenmittel von 142,2 auf 165,6 Millionen

Franken an. Die Bank erreicht damit eine risikogewichtete

Eigenkapitalquote von knapp 19 Prozent. «Unsere Geschäftstätigkeit

steht auf einem sehr soliden Fundament», freut sich Martin Rohner.

Auf diesem Fundament erzielte die Bank auch 2017 ein gutes Ergebnis.

Sie kann für 4,9 Millionen Franken Reserven bilden und weist einen

Jahresgewinn von 1,7 Millionen Franken aus.



