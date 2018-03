Bern - Die Schweizerische Post beteiligt sich mit 51 Prozent am Startup «notime» - einem Technologieunternehmen mit Fahrradkurier-Leistungen. «notime» ermöglicht die Lieferung von Sendungen gleichentags oder innerhalb weniger Stunden. Über die Höhe der Investitionssumme der Post an «notime» wurde Stillschweigen vereinbart.

Durch die Mehrheitsbeteiligung besetze die Post eine gegenwärtige Nische, die sich in absehbarer Zeit zu einem relevanten Markt entwickeln werde, schreibt die Post in einer Mitteilung. Vor allem urbane Kunden wollen immer öfters noch am gleichen Tag die bestellte Ware erhalten. Im hart umkämpften Logistikbereich sei es deshalb für die Post entscheidend, sich früh in diesem Wachstumsmarkt zu positionieren und dabei ...

