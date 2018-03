Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Donnerstag im Plus gestartet. Die laufende Berichtssaison bringt die Käufer zurück an die Börse. So legt die Aktie des Rückversicherers Munich Re nach einem optimistischen Ausblick zu, die Lufthansa hat ein Rekordergebnis eingeflogen. Entspannung kommt zudem von der Zinsseite. Die US-Zehnjahresrendite fällt auf 2,81 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Monat. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 12.286 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent auf 3.399 Punkte. Der Euro handelt am Morgen mit 1,2366 Dollar kaum verändert.

Munich Re hebt Ausblick leicht an

Gut kommt an der Börse an, dass Munich Re nach dem katastrophenreichen Jahr 2017 wieder in höhere Gewinnregionen zurückkehren will. Der Rückversicherungskonzern rechnet für 2018 mit einem Konzerngewinn von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro, was leicht oberhalb der Markterwartung liegt. Zudem verlängert der Rückversicherer sein Aktienrückkaufprogramm um ein weiteres Jahr bis zur Hauptversammlung 2019. Die Aktie legt um 1,4 Prozent zu.

Die Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr wie erwartet einen Rekordgewinn eingefahren und will ihre Aktionäre mit einer um 60 Prozent höheren Dividende von 0,80 Euro je Aktie am Geschäftserfolg beteiligen. Die Aktie stellt mit einem Plus von 1,5 Prozent den Gewinner im DAX.

Geschäftszahlen hat auch der Salz- und Düngemittelhersteller K+S vorgelegt. Er hat im vierten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und die Margen in beiden Geschäftsbereichen Düngemittel und Salz verbessert. Für die Aktie geht es in Folge um 1,5 Prozent nach oben. Hella handeln 1,6 Prozent im Minus, nachdem die Deutsche Bank das Votum auf "Halten" nach "Kaufen" gesenkt haben soll.

Nach Geschäftszahlen geht es für die Aktie von Lanxess um 3,6 Prozent nach unten. Umsatz und EBITDA lägen zwar eher am oberen Rand der Erwartungen. "Der Ausblick ist aber wenig konkret", sagt ein Händler. Zudem sei die Frage, ob die gestiegene EBITDA-Marge bei steigenden Rohstoffkosten nachhaltig sei.

Healthineers-IPO auf der Zielgraden

Der Börsengang von Siemens Healthineers scheint ein Erfolg zu werden. Auch wenn die Aktien am oberen Ende der zunächst genannten IPO-Spanne den Banken nicht aus den Händen gerissen wurden, scheint sich der Preis nun über 28 Euro einzupendeln. Zwischen 28 und 28,50 Euro dürfte laut Händlern der Preis für Healthineers festgestellt werden. Investoren sei mitgeteilt worden, dass es unter 28 Euro keine Stücke gebe. Die Spanne war am Mittwoch auf 27,50 zu 28,50 Euro eingeengt worden von zuvor 26 zu 31 Euro. Der Preis wird für den Abend erwartet, die Erstnotiz ist für Freitag vorgesehen. Siemens Healthineers dürften im Juni in den TecDAX eintreten.

Am Freitag ist Hexensabbat

Geprägt werden dürfte der Handel auch vom großen Eurex-Verfall am Freitag. Von der Optionsseite lasse sich nur sagen, dass der DAX zwischen 12.000 und 12.500 bleiben werde, heißt es aus dem Derivatehandel. Aus technischer Sicht gilt der DAX bei 12.150 Punkten als unterstützt, einen ersten Widerstand sehen Händler bei 12.460 Punkten. Impulse könnten am Nachmittag noch von den Konjunkturindizes der US-Notenbankfilialen in Philadelphia und New York ausgehen. Während beim Philly-Fed mit einem leichten Rückgang auf 22 von 25,8 Punkten gerechnet wird, erwarten Volkswirte beim Empire State einen leichten Anstieg auf 15 von 13,1 Zählern.

