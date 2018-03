Der AUD/USD wird mit dem frühen europäischen Handel angeboten und so erreichte er in der vergangenen Stunde sein neues Tagestief. Das Paar baute seine Abwärtskorrektur vom 3-Wochenhoch aus, obwohl auch die Stimmung gegenüber dem US-Dollar von Schwäche geprägt ist. US Präsident Donald Trump kündigte gestern an auf chinesische Importe Zölle erheben zu ...

