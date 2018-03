Wer nicht ganz die Nachrichten verschlafen hat, sollte mitbekommen haben, dass es in den vergangenen zwei Jahren eine starke Hausse gegeben hat, nachdem Mitte Januar 2016 ein kurzes Tief herrschte. Hinzu kommt, dass es im letzten Monat einige "Turbulenzen" gegeben hat, die aber nicht viel an der Bullenstimmung ändert, auch wenn diese mal den Blick auf die Frage lenkt, was jetzt gerade am Aktienmarkt überhaupt los ist.



Im Januar 2016 meinte ein Marktanalyst, dass es an der Zeit sei, "(fast) alles zu verkaufen", und der Markt nahm seinen Ratschlag, der vorübergehende Tiefststände und einige Ängste erzeugte, ernst. Ich schrieb daraufhin ...

