DGAP-Media / 2018-03-15 / 10:00 *Novartis startet Informationskampagne zur Schuppenflechte mit Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink* · _Die Kampagne "Julius BRINKt Dich weiter" soll die Öffentlichkeit über Schuppenflechte aufklären, Vorurteile abbauen und zeigen, dass ein aktives Leben mit der Erkrankung möglich sein kann. _ · _Prominentes Gesicht der Kampagne ist der ehemalige Profi-Sportler und Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, der seit seiner Kindheit an Schuppenflechte erkrankt ist._ · _Die Botschaft von Julius Brink an alle Betroffenen lautet: "Versteckt euch nicht, lebt euer Leben auch mit Schuppenflechte."_ *Nürnberg, 15. März 2018 - *Die Öffentlichkeit sensibilisieren und Unterstützung für Betroffene schaffen: Diese Ziele macht sich die aktuelle Patienten-Informationskampagne von Novartis zur Schuppenflechte, medizinisch Plaque-Psoriasis genannt, zur Aufgabe. Namensgeber und prominentes Gesicht der Kampagne ist Julius Brink. Der ehemalige Profi-Beachvolleyballer, Olympiasieger, Welt- und Europameister sowie heutige Moderator leidet bereits seit seiner Kindheit an einer mittelschweren Plaque-Psoriasis. Er kennt das Gefühl nur zu gut, wie schwer es ist, sich nicht zu verstecken, wenn wieder ein Schub einsetzt. "Beachvolleyball ist eine Sportart, in der sehr viel Haut gezeigt wird. Die Probleme beim Sport wie trockene, unelastische Haut und damit verbundene Schmerzen beim Dehnen, das Duschen mit Mannschaftskameraden nach dem Training sowie die Blicke und Fragen von Fremden, kenne ich seit meiner Jugend", offenbart Julius Brink. "Mittlerweile habe ich gelernt, mit der Erkrankung umzugehen. Ich möchte Betroffenen gerne Wege aufzeigen, besser mit der Hauterkrankung leben zu können", so Brink weiter. Gemeinsam mit Novartis möchte er daher die Öffentlichkeit über die Lebenssituation und Bedürfnisse von Psoriasis-Patienten aufklären, Stigmatisierung und Diskriminierung abbauen und Mut machen. Seine Botschaft an alle Betroffenen lautet: "Versteckt euch nicht, lebt euer Leben auch mit Schuppenflechte." Gleichzeitig gibt Julius Brink als Betroffener im Rahmen der Kampagne praktische Tipps und Ratschläge in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Motivation, um Patienten den Alltag mit der Erkrankung zu erleichtern. Kernelemente der Kampagne sind die Website www.julius-brinkts.de [1] und der Facebook-Kanal www.facebook.com/hautwende [2]. Plaque-Psoriasis gilt als eine besonders schwere, entzündliche, fast immer chronisch verlaufende Hauterkrankung.1 Im Alltag sind Patienten mit Schuppenflechte durch Läsionen, Juckreiz und Hautschmerz sowohl physischen als auch emotionalen Belastungen ausgesetzt. Zudem werden viele Betroffene mit einer Stigmatisierung durch das soziale Umfeld konfrontiert. All dies resultiert in einer nachhaltig eingeschränkten Lebensqualität und macht die Erkrankung daher zu mehr als einem ästhetischen Problem.1 Dass der emotionale Leidensdruck von Betroffenen hoch ist, belegt die bislang weltweit größte unter Psoriasis-Patienten durchgeführte Umfrage, an der insgesamt 8.338 Befragte teilnahmen.2 So gaben 84% der Befragten an, in ihrem Alltag Diskriminierung und Demütigung ertragen zu müssen. Häufig erfahren die Patienten Situationen, in denen ihre Läsionen offen sichtbar sind und sie von ihren Mitmenschen angestarrt sowie ausgegrenzt werden.2 Erlebnisse wie diese führen dazu, dass viele Psoriasis-Patienten zugleich an Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden, was wiederum einen Krankheitsschub auslösen kann.2 Anhand der Ergebnisse der Umfrage werden die Auswirkungen deutlich, welche eine Schuppenflechte auf die persönliche Lebensführung und die psychische Gesundheit der Betroffenen haben kann. "Als eines der führenden forschenden Pharmaunternehmen auf dem Gebiet der Psoriasis haben wir uns daher zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Zusätzlich zu der Entwicklung wirksamer und vor allem sicherer Therapien möchten wir diese Informationskampagne nutzen, die Öffentlichkeit über die Erkrankung aufzuklären und den Betroffenen Mut zu machen", so Dr. Sidonie Golombowski-Daffner, Geschäftsführerin der Novartis Pharma GmbH Deutschland. Deutschlandweit leiden bis zu zwei Millionen Menschen an Schuppenflechte - mit insgesamt 100 Millionen Erkrankten zählt sie sogar zu den häufigsten Hauterkrankungen weltweit.3 Mit der Informationskampagne "Julius BRINKt Dich weiter" möchte Novartis daher Betroffene im täglichen Umgang mit der Erkrankung unterstützen und sie dazu ermutigen, sich nicht zu verstecken, sondern trotz Erkrankung ein aktives Leben zu führen. *Über Novartis* Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis, mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, kostengünstigen generischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika und Produkten für die Augenheilkunde. Novartis hat weltweit führende Positionen in diesen Bereichen inne. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von USD 49,1 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von rund USD 9,0 Milliarden aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen rund 122 000 Mitarbeitende (Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von Novartis werden in rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com [3]. *Referenzen* 1. WHO Global Report on Psoriasis, 2016. 2. Globale Patienten-Umfrage, Novartis Data on file, Juni 2016. 3. Schäfer I et al., Gesundheitswesen 2011; 73: 308-313. # # # *Kontakt* Diana Drescher Novartis Pharma GmbH Franchise Communications Tel +49 911 273 13534 Fax +49 911 273 17534 diana.drescher@novartis.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Novartis Pharma GmbH Schlagwort(e): Gesundheit 2018-03-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 