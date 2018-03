Zu busy, um das neue Buch "BusyBusy" von Tony Crabbe zu lesen? Hier sind die wichtigsten Tipps des Psychologen für besseres Zeitmanagement.

Tony Crabbe, früher selbst stressgeplagt, zeigt in seinem Buch "BusyBusy - Stresse dich nicht, lebe!", das im Campus Verlag erschienen ist, seinen Lesern den Weg zu mehr Freiheit und Lebensglück. Ein unterhaltsamer Mix aus Psychologie und sanften Tritten in den Allerwertesten, den ich gerne gelesen und immer in Griffweite habe.

Der Brite, der in Spanien lebt und zur Entspannung gerne Urlaub auf einem Hausboot macht, ist Arbeits- und Organisationspsychologe. Er sagt, er habe das Buch geschrieben, um sich selbst zu helfen. Sie sehen: Auch ausgebildete Stress- und Zeitmanagementexperten müssen permanent mit Herausforderungen kämpfen und sind mit ständigen Verlockungen konfrontiert, die einen ablenken.

Doch ich möchte Sie warnen: Wer das Busy-Sein wirklich überwinden will, kommt mit ein paar schnellen Tipps wie diesen hier nicht weiter. Es lohnt sich durchaus, das ganze Buch von Crabbe zu lesen - die Lektüre ist gut investierte Zeit. Nützlich sind die folgenden Tipps natürlich trotzdem - auch weil man sie sofort umsetzen kann. Lernen Sie, wie Sie Dinge weglassen und locker damit durchkommen.

Warum wir wirklich busy sind

Busy ist leichter. "Busy", darunter versteht der Autor übrigens jenes hektische, immer wachsame Multitasking, das beinhaltet, ständig "on" zu sein, immer wieder auf das Handy zu starren und von Aufgabe zu Aufgabe zu springen.

Busy also, findet Crabbe, ist der einfache Weg. Er schreibt: "Wir sind busy, weil wir uns den harten Entscheidungen verweigern. Anstatt selbst zu denken, gestatten wir der Außenwelt und unserer Inbox, unsere Tagesordnung zu bestimmen. Es ist leichter, einfach nur zu reagieren, und möglichst alles zu erledigen, als schwierige Entscheidungen zu treffen und einzelne Aufgaben abzuwählen - wer weniger tun will, braucht mehr Mut."

Das Busy-Sein überwinden

Das Gegenteil vom Busy-Sein ist übrigens nicht Faulheit und totale Entspannung. Wenn es nach Crabbe geht, steigern wir unser Wohlbefinden durch zielgerichtete Konzentration. "Es geht darum, wie wir unsere Aufmerksamkeit einsetzen, nicht unsere Zeit; wie wir nachdenken, nicht produzieren", so der Psychologe.

Es geht also weniger um das klassische Zeitmanagement und Alltagssteuerung durch Selbstorganisation, sondern um Aufmerksamkeitsmanagement. Crabbe: "Letztlich ist unsere wichtigste berufliche Ressource die Fähigkeit, uns zu konzentrieren, nachzudenken und Neues zu schaffen."

Darum bringt Zeitmanagement nichts

Wie oft haben Sie morgens Ihr Büro betreten, voller Ideen und guter Vorsätze, sich um Dinge zu kümmern, die wirklich etwas bewegen? Wie oft hat sich dann Ihre Aufmerksamkeit durch das Öffnen Ihres E-Mail-Kontos zerfasert, haben sich Ihre guten Vorsätze verflüchtigt? Tony Crabbe schlägt erst einmal vor, das Problem nicht durch Zeitmanagement-Methoden zu lösen. ...

