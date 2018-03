Vorstand und Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) werden der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2018 erneut eine Dividende von insgesamt 7,50 EUR vorschlagen.

Der Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung am 22. Mai 2018 wird sich aus einer ordentlichen Dividende in der Höhe von 3,00 EUR (Vorjahr: 2,50 EUR) sowie einer außerordentlichen Dividende in Höhe von 4,50 EUR (Vorjahr: 5,00 EUR) zusammensetzen. Durch die zusätzliche Ausschüttung einer außerordentlichen Dividende sollen die Aktionäre der bet-at-home.com AG angemessen an der überdurchschnittlichen Gesamtentwicklung ...

