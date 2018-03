Unterföhring (ots) - Grandioses Finale! "Das große Promibacken" holt am Mittwochabend in SAT.1 hervorragende 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und damit einen absoluten Bestwert. Sarah Lombardi backte sich mit ihrer fulminanten, zweistöckigen "Löwen-Torte" zum "Goldenen Cupcake" und erhält 10.000 Euro für einen guten Zweck. Das Geld geht an die Kinderherzklinik in Köln, in der ihr Sohn Alessio operiert wurde. Die Siegerin überglücklich: "Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Wettbewerb den ersten Platz gemacht habe. Ich bin megastolz!"



Direkt im Anschluss erzielte "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" starke 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



