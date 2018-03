Die vorläufigen CME Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Mittwoch um nur 705 Kontrakte gefallen ist, während das Ergebnis am Dienstag 206.151 Kontrakte betrug. Damit handelt es sich um den 1. Rückgang, nach 5 Tagen des Zuwachses. Das Volumen konnte jedoch den 6. Tag in Folge zulegen und diesmal beträgt der Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...