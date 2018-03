Gerade als das Umsatzwachstum von Amazon.com (WKN:906866) so aussah, als könnte es nicht beeindruckender werden, wurde es das. Nachdem das Unternehmen seine Investoren im dritten Quartal mit einer Umsatzsteigerung von 34 % gegenüber dem Vorjahr überrascht hatte, beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal nochmals. Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38 % auf 60,5 Milliarden US-Dollar und lag damit am oberen Ende der Amazon-Prognose für den Umsatz im vierten Quartal zwischen 56 und 60,5 Milliarden US-Dollar.

Kann Amazons Wachstumsphase auch 2018 andauern?

Wenn ja, wie viel größer kann ein Unternehmen, das bereits 178 Milliarden US-Dollar an Jahreseinnahmen ...

